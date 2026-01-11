Tin mới nhất về việc chùa Cẩm La đăng clip trẻ em kêu gọi từ thiện

TPO - Thường trực GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã nhiều lần nhắc nhở về việc trụ trì chùa Cẩm La (phường Phong Cốc) không được đăng hình ảnh, clip trẻ em lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện và nghiêm cấm hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Ngày 11/1, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ việc chùa Cẩm La sử dụng hình ảnh, video trẻ em để đăng lên mạng xã hội và tự ý khám chữa bệnh cho người dân.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh xác nhận việc Đại đức trụ trì chùa Cẩm La có tiếp nhận, chăm sóc một số trẻ em và chữa bệnh cho mọi người tại chùa là chính xác. Ban Trị sự tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cụ thể về vấn đề này.

Hình ảnh người dân tố cáo trụ trì chùa Cẩm La lợi dụng trẻ em làm công cụ trục lợi và hoạt động thẩm mỹ tại chùa.

Qua nắm bắt thông tin phản ánh về việc Đại đức trụ trì chùa Cẩm La có nuôi dưỡng một số trẻ em, thường xuyên đăng tải hình ảnh thiếu mỹ quan của các em lên mạng xã hội để làm công cụ trục lợi và kêu gọi từ thiện. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội phản ánh người đại diện nhà chùa thực hiện khám chữa bệnh, dùng các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mũi và răng gây ra nhiều ngộ nhận, phản ứng trong dư luận.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Thượng tọa Thích Đạo Hiển đã nhiều lần làm việc trực tiếp, nhắc nhở nhưng Đại đức trụ trì chùa Cẩm La không tiếp thu.

Để chấn chỉnh sự việc này và không làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Phật giáo, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ký văn bản chỉ đạo Trụ trì chùa Cẩm La thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa.

Trong trường hợp không đầy đủ thủ tục và không đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng thì đề nghị trả về cho gia đình hoặc đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ gửi các em về nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Trụ trì chùa Cẩm La tuyệt đối không được đưa hình ảnh các em lên trang mạng xã hội gây tổn thương đến các em nhỏ - đối tượng được pháp luật bảo hộ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh Phật giáo.

GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm Trụ trì chùa Cẩm La hành nghề chữa bệnh cho mọi người khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám theo quy định của pháp luật.

Tên kênh mạng xã hội của Trụ trì chùa Cẩm La có hàng loạt clip quay trẻ em và công khai số tài khoản để người dân quyên góp.

Trước đó, Báo Tiền Phong thông tin tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND phường Phong Cốc kiểm tra sự việc phản ánh trên mạng xã hội đối với Trụ trì chùa Cẩm La, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1 về quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động nuôi trẻ tại chùa.

Sau đó. Sở Y tế đã lập 2 đoàn công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đã đề nghị Trụ trì nhà chùa thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất. Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Ngoài ra, nhà chùa cần thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.