Bắc Ninh phát triển y tế thông minh, đưa AI vào khám chữa bệnh

TPO - Tỉnh Bắc Ninh đang phát triển y tế thông minh, đặc biệt việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám, chữa bệnh được xem là bước đột phá quan trọng.

Theo Sở Y tế Bắc Ninh, UBND tỉnh này đang xem xét đề án phát triển y tế thông minh trên địa bàn đến năm 2030. Theo đó, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã cải tiến quy trình khám, chữa bệnh hướng tới mục tiêu chung là sự hài lòng của người dân. Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế, kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bắc Ninh phát triển y tế thông minh.

Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử (EMR) và hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), ứng dụng chữ ký số, trao đổi dữ liệu hoàn toàn trên môi trường điện tử. Đến hết tháng 9/2025, 33/33 cơ sở y tế công lập của Bắc Ninh đã vận hành bệnh án điện tử, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số y tế.

Theo đề án, trong giai đoạn 2025–2027, Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng nền tảng cho hệ thống y tế thông minh, bao gồm việc thành lập trung tâm điều hành y tế thông minh cấp tỉnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế dùng chung, triển khai mô hình bệnh viện không giấy tờ và đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống.

Đáng chú ý, giai đoạn 2028–2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng rộng rãi AI trong chẩn đoán, điều trị. Trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ đọc phim phổi, phim cắt lớp vi tính (CT), phim cộng hưởng từ (MRI); ứng dụng AI trong hỗ trợ tầm soát, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch, hô hấp, thận, ung thư, cũng như hỗ trợ trong phẫu thuật chính xác.

Song song đó, tỉnh Bắc Ninh mở rộng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh đến tất cả các xã, phường, hình thành hệ sinh thái y tế kết nối liên thông với Cổng dữ liệu quốc gia.

Đề án cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin và AI y tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư (PPP) với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm huy động nguồn lực xã hội.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án hơn 592 tỷ đồng, trong đó hơn 355 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Bắc Ninh đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc trở thành địa phương tiên phong về y tế thông minh, lấy người dân làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng phát triển bền vững.