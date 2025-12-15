Quảng Ninh: Gần 20 năm chờ đợi, cư dân khu đô thị mới đảo Sa Tô được cấp sổ

TPO - Sau gần 20 năm sống trong cảnh “ở nhờ trên chính mảnh đất của mình” vì dự án bất động sản bị đắp chiếu, hàng chục hộ dân tại khu dân cư đô thị mới đảo Sa Tô (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) đã chính thức được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nụ cười của người dân sau gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đợi sổ đỏ.

UBND phường Cao Xanh vừa tổ chức trao sổ đỏ cho 65 hộ dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị mới đảo Sa Tô. Với nhiều người dân nơi đây, khoảnh khắc cầm cuốn sổ đỏ trên tay không chỉ là niềm vui sở hữu hợp pháp tài sản, mà còn là sự giải tỏa cho quãng thời gian dài mỏi mòn chờ đợi.

“Sau gần 20 năm mòn mỏi đợi chờ, ngày hôm nay rất đặc biệt với chúng tôi khi cầm trên tay sổ đỏ chính mảnh đất của mình. Rất cảm ơn các cấp chính quyền nhất là UBND phường Cao Xanh sau sáp nhập đã quyết liệt, khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc để hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho chúng tôi”, bà N.T.T.H xúc động bày tỏ.

65 hộ dân được UBND phường Cao Xanh trao sổ đỏ.

Dự án Khu dân cư đô thị mới đảo Sa Tô được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 5/12/2007, do Công ty CP Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2009. Tuy nhiên, thay vì cán đích đúng hẹn, dự án rơi vào tình trạng “đắp chiếu” suốt nhiều năm.

Nguyên nhân chậm trễ được xác định do hàng loạt vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch vùng và quy hoạch phân khu, việc xác định lại giá thu tiền sử dụng đất theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng như thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, giao đất và bàn giao hạ tầng kỹ thuật. Những tồn tại kéo dài này khiến việc hoàn thiện pháp lý và cấp giấy chứng nhận cho người dân rơi vào bế tắc suốt gần hai thập kỷ.

Hiện trạng Khu đô thị mới Đảo Sa Tô nhìn từ trên cao.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để Sở Tài chính xem xét, phê duyệt giá đất; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết luận số 2906/KL-TTTCP của Thanh tra Chính phủ. UBND phường Cao Xanh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư kiểm tra, đánh giá lại chất lượng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án, làm cơ sở tháo gỡ các nút thắt tồn tại.

Ngày 5/12/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4628/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị mới đảo Sa Tô, trong đó điều chỉnh thời gian giao đất dự án đến hết năm 2025. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý kéo dài nhiều năm.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền phường Cao Xanh, toàn bộ 65 hộ dân thuộc dự án đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc trao sổ đỏ không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, mà còn góp phần tháo gỡ dứt điểm một dự án treo kéo dài, tạo sự đồng thuận, ổn định trong khu dân cư và củng cố niềm tin của người dân vào nỗ lực xử lý tồn tại của chính quyền địa phương.

Hiện UBND phường Cao Xanh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án còn tồn đọng khác của Công ty 507, với mục tiêu sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, khép lại những “nút thắt” kéo dài nhiều năm trên địa bàn.