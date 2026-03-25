Cơn khát 'biểu tượng du lịch châu Á' của TP.HCM và cơ hội thế kỷ cho Cần Giờ

Trong làn sóng tái định hình du lịch châu Á, khi những điểm đến hàng đầu đều sở hữu những “công thức vàng” phát triển, TP.HCM lại đang thiếu một “thỏi nam châm” đủ mạnh để thu hút và giữ chân cũng như gia tăng chi tiêu của du khách. Sự trỗi dậy của Cần Giờ trong kỷ nguyên bứt phá hạ tầng, cùng mô hình siêu điểm đến quốc tế Vinhomes Green Paradise, đang mở ra cơ hội có 1-0-2 để thành phố vươn mình thành biểu tượng du lịch mới của châu Á.

Ba “trụ cột tỷ đô” kiến tạo các thủ phủ du lịch châu Á

Trong bối cảnh địa chính trị tại nhiều khu vực còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu đang dịch chuyển rõ nét về các điểm đến an toàn. Việt Nam nổi lên như lựa chọn ưu tiên khi chỉ trong hai tháng đầu năm 2026 đã đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tại trung tâm du lịch lớn nhất cả nước là TP.HCM, một nghịch lý vẫn tồn tại. Nằm trên luồng di chuyển của dòng khách quốc tế, thành phố vẫn chưa tối ưu được giá trị khai thác.

Năm 2025, thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 10 tỷ USD, nhưng thời gian lưu trú chỉ khoảng 4,8 ngày, mức chi tiêu trung bình 4,7 triệu đồng/ngày - thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm đến trong khu vực.

So sánh với Singapore, bức tranh trở nên rõ nét hơn. Theo Road Genius, quốc đảo này tạo hơn 20 tỷ USD doanh thu - gấp đôi TP.HCM. Lợi thế nằm ở hệ sinh thái trải nghiệm, mua sắm, giải trí mang tính biểu tượng.

Bali (Indonesia) duy trì sức hút với 5-6 triệu khách quốc tế mỗi năm nhờ mô hình nghỉ dưỡng - trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú lên 6-8 ngày.

Trong khi đó, riêng với du lịch y tế, Thái Lan đã thu hút 3,4 triệu khách (doanh thu 3,37 tỷ USD). Singapore và Malaysia lần lượt đạt 1,5 triệu và 1,3 triệu lượt khách mỗi năm trong lĩnh vực này.

Nhìn tổng thể, các điểm đến hàng đầu khu vực đều phát triển dựa trên một hoặc nhiều trụ cột: trải nghiệm, nghỉ dưỡng hoặc y tế. Đây có thể xem là “công thức vàng” giúp vừa giữ chân du khách, vừa gia tăng chi tiêu.

Ngược lại, TP.HCM vẫn vận hành như điểm trung chuyển, mới khai thác khoảng 50-60% tiềm năng do thiếu một điểm đến đủ sức giữ khách ở lại lâu hơn. Nói cách khác, thành phố đang thiếu một biểu tượng đủ tầm để định nghĩa lại hành vi lưu trú và chi tiêu.

Cần Giờ - Mảnh ghép chiến lược đưa TP.HCM vươn tầm biểu tượng du lịch châu Á

Khi khu vực trung tâm đã gần như bão hòa, TP.HCM buộc phải tìm kiếm một không gian phát triển mới cho du lịch. Trong bức tranh đó, Cần Giờ - cửa ngõ hướng biển của thành phố - hiện lên như lựa chọn giàu tiềm năng.

Sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000 ha, Cần Giờ có nền tảng hiếm có để phát triển du lịch sinh thái quy mô lớn. Lợi thế càng đắt giá trong bối cảnh xu hướng du lịch sức khỏe, chữa lành (wellness tourism) ngày càng chiếm ưu thế.

Cùng lúc, hạ tầng tỷ USD đang tạo lực đẩy mạnh mẽ đưa Cần Giờ thoát thế cô lập suốt nhiều thế kỷ. Đường vượt biển kết nối Vũng Tàu trong 10 phút, sân bay Long Thành trong phạm vi 45 phút lái xe, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ kết nối trung tâm chỉ trong 13 phút, cầu Cần Giờ xóa cảnh “qua sông lụy phà”… Các công trình chiến lược này dự kiến sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2028 - 2029, đưa Cần Giờ trở thành trung tâm mới của mạng lưới siêu kết nối phía Nam.

Ở trung tâm của mạng lưới hạ tầng đó, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise là “điểm đến” hội tụ đồng thời ba trụ cột giá trị cao của du lịch hiện đại.

Thứ nhất là trải nghiệm. Hệ sinh thái tiện ích all-in-one, từ giải trí, thương mại đến văn hóa - sự kiện, thể thao, với Cosmo Bay, nhà hát Sóng Xanh, Sportia Complex, VinWonders, bộ đôi sân golf… tạo nên nhịp sống sôi động ngày đêm. Vũ trụ trải nghiệm này đủ sức giữ chân du khách dài ngày và gia tăng chi tiêu, tương tự cách Singapore đã làm.

Thứ hai là nghỉ dưỡng. Với khoảng 7.000 phòng lưu trú ven biển thuộc chuỗi khách sạn 5-6 sao, Vinhomes Green Paradise sẽ đưa Cần Giờ trở thành “điểm đến cuối” thay vì một chuyến đi trong ngày, qua đó gia tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ.

Thứ ba là du lịch y tế. Sự hiện diện của bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec hợp tác cùng hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ là Cleveland Clinic, đô thị hưu trí và dưỡng lão Vin New Horizon, kết hợp không gian xanh “triệu năm tuổi”, mở ra các mô hình nghỉ dưỡng gắn với trị liệu, chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Hệ sinh thái tiện ích đồ sộ dự kiến hoàn thành từ cuối 2026 đến 2027. Với quy mô này, cùng lực đẩy từ hạ tầng, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm, đưa Cần Giờ trở thành một trong những điểm đến sôi động hàng đầu khu vực, mở ra dư địa khai thác kinh doanh và tăng trưởng rõ rệt cho bất động sản.

Khi hội tụ đủ các động lực tăng trưởng, Cần Giờ không chỉ giúp TP.HCM giữ chân du khách, mà còn mở ra cơ hội vàng tái định vị thành phố trên bản đồ điểm đến toàn cầu, trở thành một “biểu tượng du lịch mới” của châu Á.