TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án The Stella 79 trên đường Võ Văn Kiệt

Ngày 19/3/2026, UBND TP.HCM vừa ra văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án The Stella 79 là Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Phước Long. Dự án này nằm liên kế với dự án The Stella 69 tạo thành Tổ hợp dự án nằm tại vị trí đắc địa trên đại lộ phía Tây Võ Văn Kiệt do KITA Group phát triển.

Trước đó, vào ngày 30/6/2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt KITA Group là nhà đầu tư dự án The Stella 69 – dự án thành phần đầu tiên trong tổ hợp. Theo thông tin từ Nhà phát triển dự án KITA Group, việc The Stella 79 được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư là bước tiến pháp lý quan trọng trong lộ trình phát triển Khu đô thị ANSANA by KITA (tên thương mại của cụm dự án The Stella 69, The Stella 79).

Sự tiếp nối giữa The Stella 69 và The Stella 79 cho thấy tiến trình pháp lý của toàn khu đang được triển khai bài bản, đồng bộ. Trong đó, The Stella 69 đã hoàn thiện nhiều bước quan trọng như quy hoạch chi tiết 1/500 và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.

Khu đô thị ANSANA by KITA tọa lạc trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Tây với trung tâm TP.HCM. Khu đô thị được quy hoạch trên quỹ đất khoảng 2,43 ha, phát triển thành khu phức hợp thương mại – dịch vụ – căn hộ với 4 khối nhà cao 24 tầng, cung cấp khoảng 1.500 căn hộ ra thị trường.

Với định hướng phát triển bài bản, việc liên tiếp hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho các dự án thành phần không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn củng cố niềm tin cho thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị ANSANA by KITA

Theo định hướng phát triển, ANSANA by KITA tập trung vào mô hình khu phức hợp tích hợp đa dạng chức năng: căn hộ, thương mại dịch vụ và không gian tiện ích. Mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức hợp lý, ưu tiên diện tích cho mảng xanh và tiện ích nội khu, hướng đến môi trường sống cân bằng và bền vững.

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư The Stella 69 đã đầu tư tuyến đường liên kết Võ Văn Kiệt – An Dương Vương cho thấy chiến lược phát triển không chỉ dừng ở dự án riêng lẻ mà còn gắn với bài toán đô thị tổng thể. Điều này góp phần nâng cao khả năng kết nối, gia tăng giá trị bất động sản và thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực.

Trong bối cảnh khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở thành cực tăng trưởng mới nhờ lợi thế quỹ đất và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự xuất hiện của các dự án được đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân cũng như xu hướng dịch chuyển ra các khu đô thị vệ tinh.

ANSANA by KITA tọa lạc tại đại lộ Võ Văn Kiệt – trục giao thông huyết mạch, thúc đẩy sự phát triển khu Tây TP.HCM

KITA Group là Nhà phát triển Bất động sản đô thị đã ghi dấu ấn với danh mục dự án đa dạng trên cả nước như KITA Airport City tại Cần Thơ, GIA by KITA và Hòa Lạc Metro City tại Hà Nội, Golden Hills (Đà Nẵng), cùng dự án Kiều by KITA tại phường Chợ Quán (Quận 5 cũ), TP.HCM. Việc phát triển đồng thời nhiều dự án ở các thị trường trọng điểm cho thấy định hướng mở rộng quy mô gắn với chiến lược đầu tư bài bản, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bất động sản đồng bộ và bền vững trong dài hạn.