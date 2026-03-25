Điều gì khiến shop khối đế Heritage Collection được nhiều nhà đầu tư nhắm tới?

Vị trí siêu kết nối, đòn bẩy siêu lợi nhuận và tiềm năng trở thành tài sản truyền đời nhờ sở hữu lâu dài - ba giá trị cốt lõi đang khiến shop khối đế Heritage Collection được nhiều nhà đầu tư nhắm tới.

Bởi với những người lão luyện đi cùng thị trường, họ hiểu rằng trong muôn vàn lựa chọn đầu tư bất động sản ngày càng đa dạng, những tài sản vừa tạo dòng tiền ổn định vừa tích lũy giá trị dài hạn như Heritage Collection không phải lúc nào cũng xuất hiện, những cơ hội này có giá trị kỳ vọng còn lớn hơn nhiều so với việc sở hữu vàng.

Shop khối đế Heritage Collection lọt “tầm ngắm” của giới đầu tư

Đón đầu quy hoạch, đón đầu dòng người, dòng tiền

Shop khối đế Heritage Collection nằm ngay trên trục Lê Mao kéo dài - tuyến giao thông huyết mạch được định vị là một trong những hành lang thương mại mới của thành Vinh (cũ). Trong bất động sản bán lẻ, những mặt bằng nằm trên trục đường lớn luôn có lợi thế đặc biệt: vừa đón trọn dòng khách dịch chuyển vừa dễ dàng trở thành điểm dừng chân cho các hoạt động dịch vụ, mua sắm và F&B.

Nếu như câu chuyện tương lai chưa thuyết phục thì hãy nhìn vào hiện tại, shop khối đế Heritage Collection còn nằm trong lòng khu đô thị Vinh Heritage đã đi vào vận hành, với quy mô khoảng 4.200 cư dân, bao gồm 2.800 cư dân khối cao tầng và 1.400 cư dân khu thấp tầng. Đây là tệp khách hàng sẵn có cho các hoạt động bán lẻ, dịch vụ và ẩm thực - yếu tố giúp các mặt bằng thương mại nhanh chóng hình thành sức mua tự nhiên.

Shop khối đế Heritage Collection sở hữu vị trí siêu kết nối.

Khi cộng đồng cư dân nội khu kết hợp với dòng khách từ trục đường Lê Mao, các shop khối đế tại Heritage Collection hình thành một vòng tuần hoàn thương mại tự nhiên: dòng người - dòng tiền - dòng lợi nhuận liên tục luân chuyển. Đây là nền tảng giúp hoạt động thương mại của shop khối đế vận hành ổn định 365 ngày trong năm, thay vì phụ thuộc vào những giai đoạn cao điểm ngắn hạn.

Tài sản giá trị thực, khai thác sinh lời đều đặn

Nếu vị trí tạo nên dòng khách thì khả năng chuyển hóa dòng khách thành doanh thu chính là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư của bất động sản thương mại. Nhờ nằm trên trục đường Lê Mao và trong lòng khu đô thị đã có cộng đồng cư dân hiện hữu, shop khối đế Heritage Collection sở hữu lợi thế với lượng khách đều đặn mỗi ngày.

Chính yếu tố này mở ra khả năng khai thác cho thuê với lợi suất kỳ vọng khoảng 8 –12%/năm - cao hơn mặt bằng phổ biến 6 - 9%/năm của nhiều sản phẩm shophouse trên thị trường. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư đánh giá các mặt bằng thương mại nằm trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng thường có khả năng tạo dòng tiền tốt hơn so với các sản phẩm chỉ dựa vào lưu lượng giao thông đơn thuần.

Diện tích được thiết kế linh hoạt giúp shop khối đế Heritage Collection thích nghi với nhiều mô hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, shop khối đế Heritage Collection được thiết kế với diện tích linh hoạt từ 31 m² đến 56 m², giúp mặt bằng dễ dàng thích nghi với nhiều mô hình kinh doanh như F&B, café, spa, boutique, showroom hay văn phòng dịch vụ. Quy mô diện tích vừa phải giúp mặt bằng tại đây dễ khai thác và dễ tìm khách thuê.

Khi hệ sinh thái thương mại trong khu đô thị dần hình thành, các mặt bằng thương mại tại Heritage Collection có điều kiện vận hành ổn định quanh năm. Nền tảng này giúp tỷ lệ khai thác duy trì ở mức cao và mở ra khả năng tạo lợi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư trong dài hạn.

Tài sản truyền đời

Không chỉ mang lại dòng tiền khai thác đều đặn mỗi năm, shop khối đế Heritage Collection còn được nhiều nhà đầu tư đánh giá là một dạng tài sản tích sản dài hạn. Với 100% sản phẩm sở hữu lâu dài, dòng sản phẩm này vừa có khả năng tạo dòng tiền khai thác kinh doanh vừa trở thành “của để dành” cho nhiều thế hệ – điều ngày càng hiếm gặp trong bối cảnh nhiều sản phẩm bất động sản thương mại trên thị trường chỉ được sở hữu có thời hạn.

Thực tế thị trường cho thấy, những không gian thương mại nằm tại tầng đế của các khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân thường có tốc độ gia tăng giá trị khá nhanh theo thời gian. Với các dự án do Mipec phát triển trước đây, bất động sản chân đế đã ghi nhận mức tăng giá 2 - 3 lần chỉ sau khoảng 4-5 năm.

Khi khu đô thị dần hoàn thiện, số lượng cư dân gia tăng và hệ sinh thái dịch vụ được lấp đầy, các mặt bằng thương mại tại khối đế thường trở thành tài sản ngày càng khan hiếm. Chính yếu tố khan hiếm này tạo nên nền tảng tăng trưởng giá trị dài hạn.

Theo nhiều thống kê thị trường, các sản phẩm bất động sản thương mại trong khu đô thị thường ghi nhận mức tăng giá trung bình 10 - 15%/năm, nhờ lợi thế từ quy hoạch đồng bộ, cộng đồng cư dân ổn định và vị trí giao thông thuận lợi.

Khi vừa tạo ra dòng tiền khai thác ổn định vừa có dư địa tăng giá theo thời gian, shop khối đế Heritage Collection vì vậy được nhiều nhà đầu tư xem là một dạng tài sản tích lũy bền vững thay vì chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư ngắn hạn.

Sở hữu shop khối đế Heritage Collection hôm nay không chỉ là nắm giữ một tài sản thương mại hiếm hoi trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng mà còn là bước đi đón đầu giá trị tăng trưởng dài hạn cùng sự phát triển của thành Vinh trong những năm tới.