Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về tiến độ 3 dự án khu công nghiệp trọng điểm

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời định kỳ báo cáo tiến độ trước 10 giờ sáng thứ Sáu hằng tuần để theo dõi, tổng hợp. Đây được xem là động thái “siết tiến độ” trong bối cảnh nhiều hạng mục còn chậm so với yêu cầu.

Một trong những điểm nghẽn được nhấn mạnh là công tác bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với phần diện tích trên địa bàn xã Bình An. Dù Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Bình An thực hiện nhưng đến nay chưa xử lý xong.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản nêu rõ quan điểm của Sở để gửi xã Bình An thực hiện theo quy định.

Từ đó, Chủ tịch UBND xã Bình An có văn bản trả lời để doanh nghiệp xem xét, thực hiện quyền khiếu nại theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai sót do không thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2026.

Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp đang được triển khai

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức khẳng định, các dự án KCN Long Đức 3, KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp (giai đoạn 1), KCN Xuân Quế – Sông Nhạn và hệ thống hạ tầng kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư tập trung cao độ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hầu hết các dự án KCN mới của tỉnh Đồng Nai đều thuộc đất của doanh nghiệp đang thuê sử dụng

Đáng chú ý, UBND tỉnh Đồng Nai cũng thúc tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối, trong đó tuyến ĐT.770B được yêu cầu ưu tiên triển khai đoạn dài 7,7 km qua KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp, phấn đấu thông xe kỹ thuật chậm nhất vào tháng 6/2027.

Nhiều dự án khác như nút giao cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đường Xuân Quế – Long Khánh hay Thừa Đức – Long Khánh cũng được yêu cầu lập tiến độ chi tiết và hoàn thành trong thời hạn cụ thể. Song song đó, vấn đề đảm bảo nguồn điện cho các KCN cũng được đặt ra.

Ngày 24/3, ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng ban phụ trách, Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện các KCN trên đã động thổ nhưng chưa triển khai xây dựng dự án.

Việc giao đất đang thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, khoảng trong tháng 3, tháng 4 là có mặt bằng bàn giao cho doanh nghiệp. Riêng dự án KCN Xuân Quế – Sông Nhạn (giai đoạn 1) chưa gửi báo cáo xác định tổng mức đầu tư, Ban Quản lý sẽ thúc giục nhà đầu tư báo cáo ngay để đảm bảo tiến độ.

Với hàng loạt mốc thời gian cụ thể cùng yêu cầu báo cáo định kỳ, động thái lần này được xem như “tối hậu thư” của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhằm thúc đẩy tiến độ 3 dự án KCN trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.