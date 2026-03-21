Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thu hồi gần 200ha đất

Văn Quân
TPO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 970 ngày 20/3/2026 phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Theo quyết định này, UBND tỉnh điều chỉnh chủ đầu tư tiểu dự án từ UBND huyện Long Thành (cũ) sang Ban Quản lý dự án khu vực 5. Đồng thời, quy mô thực hiện cũng được điều chỉnh theo hướng tăng diện tích thu hồi đất từ hơn 151 ha lên hơn 192 ha.

Trong tổng diện tích thu hồi, hơn 186ha phục vụ xây dựng tuyến cao tốc, phần còn lại (hơn 5,7ha) dành cho các móng trụ lưới điện 110kV, 220kV và 500kV.

Quy mô thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ hơn 151ha lên hơn 192ha

Cùng với đó, tổng mức đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được điều chỉnh tăng từ gần 2,2 nghìn tỷ đồng lên hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có chiều dài hơn 18km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án này là hơn 7,6 nghìn tỷ đồng, được khởi công từ ngày 30/6/2023.

Hiện nay, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) đã được thông xe gần 1 năm nay. Đoạn phía tỉnh Đồng Nai vẫn đang phấn đấu đến cuối tháng 3/2026 thông xe các tuyến chính. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, tiếp tục kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Xem thêm

Cùng chuyên mục