Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ TPHCM trong năm nay

TPO - Hàng loạt dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ TPHCM đang được đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Theo Sở Xây dựng, một số dự án trọng điểm như quốc lộ 1, 13, 22 và đường trục Bắc - Nam dự kiến có thể khởi công ngay trong năm 2026 góp phần giảm ùn tắc và tăng kết nối vùng.

TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các cửa ngõ phía Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc và phía Nam - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, ùn tắc. Nhiều dự án quy mô lớn đã hoàn tất hoặc đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng khởi công.

Quốc lộ 1: dự kiến khởi công quý III/2026

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đối với quốc lộ 1 (cửa ngõ Tây Nam) đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh dài khoảng 9,6km sẽ được mở rộng lên 10-12 làn xe . Thiết kế bao gồm các nút giao khác mức tại các vị trí chiến lược như Tân Kiên, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn và Vành đai 3, giúp giải phóng các điểm "thắt cổ chai" trên tuyến huyết mạch nối với miền Tây.

Công trình được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực Bình Tân và Bình Chánh đang được triển khai, dự kiến hoàn tất và bàn giao mặt bằng từ tháng 4 đến tháng 5/2026.

Phối cảnh quốc lộ 1 sau khi hoàn thành mở rộng.

Riêng dự án thành phần xây lắp theo hình thức đối tác công tư (PPP) – loại hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 16.285 tỷ đồng đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và trình thẩm định trong tháng 3/2026.

Dự án dự kiến khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Quốc lộ 22: phấn đấu khởi công trong năm 2026

Tuyến quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TPHCM dài khoảng 8km cũng đang được xúc tiến để mở rộng lên 60m với 10 làn xe và xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao lớn. Điều này sẽ khắc phục tình trạng ùn ứ thường xuyên tại các giao lộ phức tạp trên địa bàn quận 12, Hóc Môn (cũ), tạo luồng xanh cho xe xuất nhập khẩu và hàng hóa về các khu công nghiệp.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các dự án thành phần về bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng tại Hóc Môn và quận 12 (cũ) đang lần lượt hoàn tất thủ tục, dự kiến phê duyệt trong tháng 3 và 4/2026.

Dự án xây lắp theo hình thức BOT có tổng vốn hơn 10.424 tỷ đồng, đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án trong quý III/2026.

Quốc lộ 13: phấn đấu khởi công cuối năm 2026

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đối với quốc lộ 13 (cửa ngõ Đông Bắc): Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên quy mô 10-14 làn xe, rộng 60m. Điểm nhấn đột phá là xây dựng đường trên cao (cầu cạn) 4 làn dành riêng cho xe lưu thông đường; tách biệt hoàn toàn dòng xe đi thẳng, giải quyết triệt để xung đột giao thông.

Phối cảnh dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13.

Dự án này đang được triển khai song song hai hợp phần.

Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) với tổng vốn hơn 14.400 tỷ đồng đã được phê duyệt và đang giải ngân mạnh, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026.

Đối với dự án xây lắp theo hình thức BOT, hồ sơ nghiên cứu khả thi đã được trình thẩm định cuối tháng 2/2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.271 tỷ đồng. TPHCM dự kiến khởi công vào quý IV/2026, hoàn thành trong năm 2028.

Đường trục Bắc - Nam

Bên cạnh các dự án trên, TPHCM tiếp tục đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối khu Nam với các trục cao tốc liên vùng.

Phối cảnh trục đường Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ) sau khi được nâng cấp.

Dự án được chia thành hai hợp phần. Trong đó, dự án thành phần 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, kết hợp xây dựng hai nút giao khác mức hoàn chỉnh tại Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng mức đầu tư khoảng 3.596 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Hiện đơn vị tư vấn đang khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo kế hoạch, hợp phần này dự kiến khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào quý I/2029.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 - phần xây lắp chính của tuyến trục Bắc – Nam, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 6.298 tỷ đồng. Tuyến đường có mặt cắt ngang 60m, quy mô 10 làn xe, kết hợp đoạn cầu cạn dài hơn 7km (4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h) và đường song hành 6 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 2 được TPHCM phấn đấu khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2028.