Hà Nội: Đề xuất phương án mở rộng đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Trong hai phương án đề xuất, có phương án tuyến đường được cải tạo, mở rộng sẽ đi ngầm và kết hợp với thoát nước; phương án còn lại là xây dựng cầu cạn.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Tổng mức đầu tư dự án được tính toán là 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 16.914 tỷ đồng, chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan là 4.563 tỷ đồng.

Đường Vành đai 2 đoạn qua Ngã Tư Sở.

Có 2 phương án thực hiện dự án được đưa ra. Trong đó, phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, với mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và chi phí đầu tư thấp hơn.

Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, phương án này gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh – Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe; đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miễu và các công trình dân cư lân cận. Ngoài ra, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 1 (cầu cạn) là tối ưu để triển khai đầu tư. Đồng thời, kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức PPP (đối tác công – tư) để đa dạng nguồn vốn.

Dự án được đánh giá sẽ góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang tuyến.

Tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy dài 3,4 km, hiện tuyến đường có chiều rộng mặt cắt ngang trung bình 21 mét. Trước đó, năm 2024, tuyến đường đã được Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) đề xuất cải tạo, mở rộng theo phương án mở rộng lòng đường dưới thấp và xây dựng đường trên cao. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 21.000 tỷ đồng (trong đó đoạn dưới thấp hơn 17.000 tỷ đồng và đoạn trên cao gần 3.900 tỷ đồng).