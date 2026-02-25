Hà Nội: Khởi tố 15 vụ án về an toàn thực phẩm

TPO - Các lực lượng chức năng của thành phố đã khởi tố 15 vụ án liên quan đến vi phạm quy định an toàn thực phẩm (ATTP). Trong đó bao gồm 11 vụ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và 4 vụ vi phạm quy định về ATTP.

Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP. Hà Nội) vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả giám sát ATTP trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có trên 81.903 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hoạt động sản xuất thực phẩm trên địa bàn đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng của thành phố, số còn lại được nhập từ các tỉnh và nhập khẩu.

Lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra, giám sát ATTP

Kết quả giám sát cho thấy, số cơ sở được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm là 11.665 lượt cơ sở. Trong đó 78,34% số cơ sở đạt các tiêu chí về ATTP, còn 2.527 cơ sở vi phạm ATTP.

Các lực lượng chức năng đã xử phạt 2.411 cơ sở với số tiền trên 27 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động của 21 cơ sở. Trong đó, đã khởi tố 15 vụ án, gồm 11 vụ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và 4 vụ vi phạm quy định về ATTP; hiện còn 63 vụ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo giám sát, xã An Khánh là địa phương có số cơ sở vi phạm ATTP bị xử phạt nhiều nhất với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá trên 565 triệu đồng; phường Long Biên (xử phạt 387 triệu đồng); phường Tây Hồ (xử phạt 324 triệu đồng)...

Đoàn giám sát nhận thấy ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế; tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn diễn ra. Một số xã vẫn là điểm nóng về giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trong khi đó việc quy hoạch, đầu tư cơ sở giết mổ tập trung còn chậm.

Bên cạnh đó, cơ chế phân công quản lý theo 3 ngành y tế, công thương, NN&MT còn chồng chéo, thiếu thống nhất đối với nhóm sản phẩm giao thoa; cán bộ làm công tác ATTP còn mỏng, trong khi khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng.

Ngoài ra, công tác quản lý ATTP đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại cấp phường, xã chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đoàn giám sát đề xuất Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm theo hướng đảm bảo đồng bộ, thống nhất giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Chính phủ cần xem xét việc điều chỉnh một số quy định về xử phạt theo hướng tăng nặng đối với các hành vi vi phạm về ATTP; có cơ chế đầu tư, hỗ trợ cho cơ sở một số trang thiết bị phục vụ công tác ATTP...