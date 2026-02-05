Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Vụ nghi thịt bẩn tuồn vào trường học: Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Ngày 4/2, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có văn bản phản hồi đến báo chí liên quan đến những thông tin Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng nguyên liệu thực phẩm dùng trong các suất ăn cung cấp cho trường học không bảo đảm an toàn, làm dấy lên lo ngại trong phụ huynh. Trên cơ sở đó, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, xác minh các nội dung thông tin được đăng tải.

Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng.

thit-ban.jpg
Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Liên quan đến phản ánh về việc sử dụng thực phẩm bị nghi quá hạn sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh, Sở An toàn thực phẩm dẫn quy định của Luật An toàn thực phẩm, trong đó nghiêm cấm hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. Sở nhận định các tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Với câu hỏi về trách nhiệm trong trường hợp Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng thực tế có hành vi sử dụng thực phẩm quá hạn, Sở An toàn thực phẩm dẫn quy định tại Luật An toàn thực phẩm, trong đó xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các đơn vị này phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm do mình cung cấp.

Trên cơ sở đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy có đủ căn cứ xác định Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng sử dụng nguyên liệu thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, Sở An toàn thực phẩm cho biết hằng năm đơn vị đều phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin và cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trong trường học.

4cdd83a385a20bfc52b3.jpg
Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng phải đem cơm trưa đến trường cho con sau sự việc. Ảnh: Anh Nhàn

Riêng trong năm 2025, Sở đã kiểm tra 573 bếp ăn tập thể, căn tin và dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, cùng 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra của UBND xã, phường, đặc khu đã kiểm tra 2.396 bếp ăn tập thể, căn tin và dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục, phát hiện 45 trường hợp vi phạm. Trong số này, 8 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 62 triệu đồng, các trường hợp còn lại được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục tồn tại.

Qua công tác kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như việc khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến, trang bị bảo hộ lao động, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, phòng chống côn trùng, quản lý rác thải, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, cũng như hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Anh Nhàn
#An toàn thực phẩm trong trường học #Kiểm tra và xử lý vi phạm thực phẩm #Nghi vấn sử dụng thực phẩm quá hạn #Kiểm tra và giám sát bữa ăn học đường #suất ăn bán trú tại TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục