Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh hệ quân sự

Nghiêm Huê
TPO - Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa thông tin về tuyển sinh kì thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026. Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kì thi này.

Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh, bài thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội (QDA) triển khai từ năm 2026.

img-0321.jpg
Khối trường quân sự luôn nhận được sự quan tâm của thí sinh mỗi mùa tuyển sinh.

Kì thi được tổ chức với các mục đích đánh giá năng lực học sinh bậc trung THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; định hướng ngành nghề cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân; cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường Quân đội sử dụng kết quả kì thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng; cung cấp thông tin, dữ liệu cho các trường ngoài quân đội sử dụng phục vụ công tác giáo dục, đào tạo (nếu có nhu cầu).

Kì thi do Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Năm 2026, Ban Tuyển sinh quân sự tổ chức một đợt thi vào tuần 3 tháng 6, sau kì thi tốt nghiệp THPT.

Lịch thi có thể điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp THPT hằng năm và tình hình thực tế.

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức kì thi đồng thời tại 3 địa điểm: Khu vực miền Bắc tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội); khu vực miền Trung tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa); khu vực miền Nam tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Ban Tuyển sinh quân sự phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng ngân hàng đề thi.

Thông qua nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bài thi đánh giá các nhóm năng lực cốt lõi: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu, khám phá và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số năng lực đặc thù: Lập luận, tư duy logic, tính toán, năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh.

Về cấu trúc, bài thi gồm 3 phần.

Phần 1 (Toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng): 80 phút, 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và 15 câu hỏi điền đáp án); thang điểm: 50.

Phần 2 (Văn học - ngôn ngữ /tư duy định tính): 55 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn) trong đó có 25 câu hỏi đơn và 05 chùm câu hỏi gồm 1 ngữ cảnh đi kèm 05 câu hỏi; thang điểm: 50.

Phần 3 (Khoa học hoặc Tiếng Anh): 60 phút, 50 câu hỏi (trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn và điền đáp án); thang điểm: 50. Thí sinh lựa chọn phần thi Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Phần thi Khoa học thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp sau: Vật lí, Hóa học; Hóa học, Sinh học; Vật lí, Sinh học; Lịch sử, Địa lí.

Thí sinh có thể tìm hiểu các thông tin, quy định cụ thể về bài thi QDA tại đây. Như vậy, sau Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chính thức tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh bắt đầu từ năm nay.

Các đơn vị sử dụng kết quả thi để tuyển vào hệ quân sự năm 2026 là 23 trường gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không-Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không-Không quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng.

Nghiêm Huê
