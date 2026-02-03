Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo 'nóng' sau vụ giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi của nhiều học sinh

TPO - Liên quan đến những phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và xử lý, không để kéo dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành.

Ngày 3/2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên cơ sở báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh kết quả xác minh thông tin phản ánh liên quan Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh 2 nội dung về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, nội dung phản ánh thông tin “Ban đại diện phụ huynh bị tố lạm thu, trường buộc dừng tài trợ” và nội dung phản ánh bà T.T.K.N - giáo viên môn Tiếng Anh sửa bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trong thời gian vừa qua.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để kéo dài, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành; yêu cầu hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/2.

Ngoài ra, yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai thực hiện ngay các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, vận động đóng góp, thực hiện chủ trương xã hội hóa sai quy định; tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tổ chức các dịch vụ bán trú và bữa ăn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Lưu ý các hoạt động này cần được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tự nguyện, không áp đặt, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, có sự tham gia giám sát của các tổ chức, cá nhân liên quan và phải xử lý nghiêm nếu để xảy ra tiêu cực, vi phạm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Như Tiền Phong đưa tin, sau phản ánh của phụ huynh trước việc giáo viên bộ môn Tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh, phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam vào cuộc xác minh, qua đó xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025 - 2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với bà N.

Đối với nội dung phản ánh "Ban đại diện phụ huynh bị tố lạm thu, trường buộc dừng tài trợ", UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và Ban đại diện phụ huynh hoàn trả toàn bộ kinh phí đã huy động để thực hiện các nội dung không phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT, khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, từ tháng 9/2025 đến thời điểm kiểm tra (ngày 16/1/2026), tổng số tiền Ban đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ huy động từ phụ huynh học sinh các lớp là hơn 469 triệu đồng. Trong đó, kinh phí vận động làm mái vòm che mưa hơn 153 triệu đồng và vận động thuê nhân công dọn nhà vệ sinh học sinh hơn 316 triệu đồng.

Hiện Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và Ban đại diện cha mẹ học sinh đang tiến hành hoàn trả kinh phí đã huy động cho cha mẹ học sinh.

