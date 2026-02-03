Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch nát tay, cô giáo vội báo gia đình

Tân Lộc
TPO - Trên lớp, giáo viên phát hiện em học sinh lớp 5 có nhiều vết thương trên người nên đã báo về gia đình, khi xác minh lộ ra việc các vết thương do chị họ dùng dao rọc giấy rạch lên.

Ngày 3/2, một lãnh đạo UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rọc giấy gây thương tích.

622692656-2705068249857054-1137780513947474938-n.jpg
Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Theo xác minh của Công an xã Đá Bạc, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5 của trường) có nhiều vết thương hở miệng nên báo về gia đình.

Sau khi kiểm tra, gia đình nhận thấy các vết thương trên người em N. có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an xã.

Kết quả xác minh của công an cho thấy, do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. sống với bà ngoại. Ở nhà bà, em N. và chị họ xảy ra mâu thuẫn, nên chị họ đã dùng dao cắt giấy rạch lên người em N. gây thương tích. Do là họ hàng nên gia đình em N. không yêu cầu xử lý người gây thương tích.

Sau khi làm rõ vụ việc, ông bà nội em N. đã đón em về chăm sóc. Vụ việc cũng được báo cáo lên cơ quan cấp tỉnh.

Tân Lộc
