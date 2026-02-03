Đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng (DUE) triển khai hệ thống đào tạo đa tầng theo từng trình độ, kết hợp giữa đào tạo chính quy tiêu chuẩn, đào tạo bằng tiếng Anh, hợp tác doanh nghiệp và bồi dưỡng theo nhu cầu thực tiễn.

Chuẩn đào tạo quốc tế

Ở bậc đại học, Nhà trường phát triển chương trình Cử nhân tài năng (Elite) được thiết kế theo chuẩn nâng cao, chú trọng kiến thức hàn lâm và thực tiễn, kỹ năng phân tích, tư duy toàn cầu và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chương trình Elite được tổ chức với sĩ số chọn lọc, giảng dạy toàn phần tiếng Anh, học phần dự án và sự tham gia trực tiếp của các giảng viên giàu thành tích nghiên cứu, thực tiễn và chuyên gia doanh nghiệp.

Ngoài ra, DUE triển khai các loại hình đào tạo toàn phần và bán phần bằng tiếng Anh đối với hơn 50% ngành/chuyên ngành liên quan trực tiếp đến Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) và Khu thương mại tự do (KTMTD) như: Công nghệ tài chính, Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, Luật Thương mại quốc tế và các chương trình liên quan đến chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Mô hình này giúp sinh viên từng bước thích ứng với chuẩn mực đào tạo quốc tế, sẵn sàng làm việc trong các định chế tài chính, doanh nghiệp FDI và hệ sinh thái thương mại tự do.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

Bên cạnh định hướng đào tạo theo chuẩn quốc tế, chất lượng đầu vào của sinh viên DUE luôn là nền tảng quan trọng bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực cho TTTCQT và KTMTD tại Đà Nẵng. Điểm trúng tuyển đầu vào các ngành thuộc khối kinh tế - kinh doanh - quản lý của DUE luôn ở mức cao, dẫn đầu khu vực miền Trung và thuộc nhóm top 10 cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu cả nước. Đây là lợi thế quan trọng giúp nhà trường triển khai hiệu quả các chương trình Elite, đào tạo bằng tiếng Anh và hợp tác doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu làm việc trong môi trường Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Ở bậc sau đại học, Trường Đại học Kinh tế tập trung phát triển các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ theo định hướng hội nhập quốc tế, phục vụ nhu cầu nhân lực trình độ cao cho TTTCQT và KTMTD tại Đà Nẵng. Các chương trình được thiết kế theo hướng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng các lĩnh vực kinh doanh - quản lý, gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đối với đào tạo tiến sĩ, nhà trường định hướng hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và tư vấn chính sách, có khả năng tham gia xây dựng thể chế, phân tích và hoạch định chính sách cho TTTCQT và KTMTD do trong dài hạn. Hiện DUE đang đào tạo 4 ngành tiến sĩ, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế phát triển.

DUE đào tạo nhiều ngành/chuyên ngành liên quan trực tiếp đến TTTCQT và KTMTD như Công nghệ tài chính, Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing…

Làm được việc ngay sau tốt nghiệp

Đầu tháng 1/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng khai trương, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình TTTCQT tại Việt Nam theo Nghị định số 323/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, việc xây dựng TTTCQT là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng với lợi thế về vị trí địa kinh tế, là cửa ngõ ra biển lớn, có hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động, thông thoáng. Đà Nẵng không chỉ là điểm kết nối, mà phải trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Sinh viên DUE giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học…

PGS. TS. Đặng Tùng Lâm (Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế; Phó Giám đốc phụ trách Ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan điều hành TTTC quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng) nhìn nhận Đà Nẵng có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm tài chính khu vực như vị trí địa lý gần các trung tâm tài chính châu Á, hạ tầng đồng bộ, và cộng đồng doanh nghiệp năng động, sẵn sàng đổi mới. Đặc biệt, việc định hướng xây dựng KTMTD được xem là nền tảng chiến lược mở rộng không gian phát triển tài chính và thương mại quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế cho hay, để nâng cao nguồn nhân lực cho TTTC, nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức tại trường mà còn đẩy mạnh mô hình đào tạo hợp tác doanh nghiệp (Co-Op), trong đó sinh viên được luân phiên học tập tại trường và thực tập có hướng dẫn tại doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính... Mô hình Co-Op giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, nâng cao khả năng “làm được việc ngay” của người học sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, DUE cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo đặt hàng cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành; đội ngũ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trực tiếp tham gia vận hành TTTCQT và KTMTD tại Đà Nẵng. Các chương trình tập trung vào các chuyên đề như: Những vấn đề liên quan đến TTTC quốc tế; Tài chính bền vững; Công nghệ tài chính; Tài chính thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng; Luật Thương mại quốc tế; Chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh, cũng như kỹ năng lãnh đạo và điều hành trong môi trường số.