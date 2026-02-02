Ra đường ‘nhảy theo còi xe’, 23 học sinh và phụ huynh bị công an mời làm việc

TPO - Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) vừa mời 23 học sinh THCS cùng phụ huynh đến làm việc, sau khi phát hiện các em ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 2/2, Công an xã Phong Nha cho biết, đơn vị đã phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải video ghi lại cảnh nhiều học sinh ra giữa đường nhảy múa để xe tải bấm còi phản hồi theo nhạc. Các video được quay trên những tuyến đường chính đi qua địa bàn xã, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

23 học sinh tại trụ sở Công an xã Phong Nha.

Qua xác minh, chủ tài khoản TikTok đã được mời đến làm việc. Đồng thời, công an xác định có 23 học sinh liên quan, đều đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn xã Phong Nha. Toàn bộ số học sinh này cùng phụ huynh đã được mời lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã phân tích, giải thích cho các em và gia đình nhận thức rõ sự nguy hiểm của hành vi ra đường nhảy múa, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến bản thân cũng như người đi đường. Các học sinh và phụ huynh đã cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Bên cạnh hình thức nhắc nhở, Công an xã Phong Nha cũng áp dụng các biện pháp giáo dục mềm mang tính răn đe, như tổ chức cho các em tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.