Một nhân viên bảo vệ bị xử phạt vì đăng thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội

TPO - Công an TP. Huế xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân do đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 1/2, nguồn thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông B.H.S. (nhân viên bảo vệ, ngụ phường Phú Bài, TP. Huế) về hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế làm việc với người đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cùng Công an phường Phú Bài phát hiện bài viết vi phạm do ông B.H.S. đăng tải.

Nội dung này gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông B.H.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.