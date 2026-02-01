Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Một nhân viên bảo vệ bị xử phạt vì đăng thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP. Huế xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân do đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 1/2, nguồn thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông B.H.S. (nhân viên bảo vệ, ngụ phường Phú Bài, TP. Huế) về hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

xu-phat-xuyen-tat-lich-sujp.jpg
Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế làm việc với người đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cùng Công an phường Phú Bài phát hiện bài viết vi phạm do ông B.H.S. đăng tải.

Nội dung này gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Huế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông B.H.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngọc Văn
#Xử phạt #đăng tải thông tin #xuyên tạc lịch sử #mạng xã hội #Phòng An ninh chính trị nội bộ #Công an TP. Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục