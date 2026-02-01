Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Xô xát lúc nửa đêm, một thanh niên bị chém tử vong

Trí Viễn - Hữu Huy
TPO - Chỉ sau vài phút cãi vã trước một căn nhà gần cầu Bến Sỏi, xã Ninh Điền (Tây Ninh), một nam thanh niên gục xuống vì vết chém vào cổ. Vụ việc xảy ra trong đêm, clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng.

Ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong xảy ra tại khu vực gần cầu Bến Sỏi, xã Ninh Điền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 31/1, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến trước một căn nhà gần cầu Bến Sỏi. Trong nhóm có người mang theo mã tấu, tìm gặp một người đang ở trong nhà.

anh-man-hinh-2026-02-01-luc-104335.png
Hiện trường vụ ẩu đả. (Ảnh chụp từ camera an ninh)

Sau đó, một nam thanh niên bước ra nói chuyện và xảy ra xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng mã tấu chém vào vùng cổ, gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng hai người trong vụ án có quan hệ cậu - cháu, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin không chính xác. Hai người chỉ quen biết nhau, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trí Viễn - Hữu Huy
