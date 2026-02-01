Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kiểm điểm cán bộ đăng ký xe nếu không tiếp nhận, hướng dẫn kê khai xe đã bán, cho tặng

Thanh Hà
TPO - Trường hợp cán bộ không tiếp nhận thực hiện kê khai thu thập dữ liệu làm sạch và hướng dẫn cụ thể, công dân cung cấp thông tin phản ánh đến Cục CSGT (qua ứng dụng VNeTraffic, fanpage Facebook Cục CSGT hoặc số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố) để đề nghị kiểm điểm cán bộ.

csgt.jpg
Thông tin người dân phản ánh trên trang Facebook Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, vừa qua đơn vị nhận được nhiều thắc mắc của người dân đối với trường hợp phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số hoặc sang tên, chuyển chủ; bị mất cắp nhưng chưa trình báo thì phải làm gì?

Về việc này, theo quy định, công dân, tổ chức là chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe (cung cấp bản sao hợp đồng mua bán và đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe) khi bán, cho tặng xe.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Do vậy đề nghị công dân đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe Công an địa phương (Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố) để đề nghị cán bộ đăng ký xe rà soát, làm sạch dữ liệu, kê khai tình trạng phương tiện do mình đứng tên chủ xe.

so-dien-thoai.jpg
Danh bạ số điện thoại lãnh đạo Cục CSGT và Công an các tỉnh, thành phố.

Trường hợp cán bộ không tiếp nhận thực hiện kê khai thu thập dữ liệu làm sạch và hướng dẫn cụ thể, công dân cung cấp thông tin phản ánh đến Cục CSGT (qua ứng dụng VNeTraffic, fanpage Facebook Cục CSGT hoặc số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố) để đề nghị kiểm điểm cán bộ.

Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan đăng ký xe xác định được chủ xe đang quản lý, sử dụng phương tiện, sẽ thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân có thể, kiểm tra, đối chiếu thông tin qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Việc chủ động kiểm tra giúp phát hiện sớm các sai sót (ví dụ xe đã bán nhưng chưa sang tên, thông tin chưa cập nhật...) để kịp thời điều chỉnh, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý ngoài ý muốn.

Thanh Hà
