Hà Nội: Cảnh sát đến tận nhà hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

TPO - Thực hiện cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập 25 tổ công tác phối hợp với Công an cấp xã hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu trên ứng dụng iHanoi.

Lực lượng CSGT cùng Công an phường Yên Nghĩa đến nhà người dân hướng dẫn.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai 25 tổ công tác phối hợp với Công an cấp xã đến từng hộ dân cư, nhà người dân để hướng dẫn, cập nhật giấy tờ lên ứng dụng iHanoi.

Ghi nhận vào tối 13/11, tổ công tác CSGT Hà Nội và Công an phường Yên Nghĩa tổ chức hướng dẫn người dân tại Nhà văn hóa phường Yên Nghĩa.

Chỉ vài phút là hoàn thành thủ tục, bà Ngô Thị Luyến (trú tại phường Yên Nghĩa), cho biết đã được cán bộ Công an, CSGT hướng dẫn các bước rõ ràng, dễ thao tác trên điện thoại đã cài đặt ứng dụng iHanoi. "Tôi thấy rất nhanh chóng và thuận tiện, không gặp khó khăn gì" - bà Luyến nói.

Trung tá Nguyễn Thị Duyên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Còn chị Lê Thị Hồng Liên (trú tại phường Yên Nghĩa) do bận công việc chưa thể đến Nhà văn hóa phường Yên Nghĩa nên được cán bộ, chiến sĩ tới tận nhà hướng dẫn. Chị Liên cho biết, bản thân không nghĩ rằng lực lượng Công an phường và Cảnh sát giao thông đến tận nhà hướng dẫn như vậy.

"Nhiều người không thông thạo về công nghệ, nếu có thắc mắc thì được cán bộ giải đáp luôn. Theo tôi việc số hóa hồ sơ đăng ký xe, giấy phép lái xe giúp ích rất nhiều trong công tác quản lý của cơ quan chức năng, cũng như các thủ tục sau này của người dân sẽ nhanh chóng hơn" - chị Liên chia sẻ.

Các thủ tục thực hiện nhanh chóng trên ứng dụng iHanoi.

Trung tá Đinh Hữu Thành - Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa cho biết, để hỗ trợ tối đa cho người dân, trong tối 13/11, đơn vị đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với CSGT, sinh viên tình nguyện hướng dẫn người dân cập nhật thông tin về đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Duyên - cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe có nhiều lợi ích cho người dân như thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

"Quá trình hướng dẫn người dân có một số khó khăn như người lớn tuổi thường quên mật khẩu, hay quên mang theo giấy tờ tùy thân khi đến làm thủ tục cập nhật và phải quay về nhà lấy. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút lực lượng chức năng giúp đỡ là mọi người đều hoàn thành việc cập nhật các thông tin trên ứng dụng iHanoi" - Trung tá Duyên chia sẻ.

Tiếp nhận hơn 30.000 dữ liệu từ người dân

Sau 2 ngày triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 30.000 dữ liệu do người dân Thủ đô gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tính đến 17h ngày 13/11, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 32.417 dữ liệu được người dân gửi lên hệ thống, trong đó có 17.993 dữ liệu giấy phép lái xe và 14.424 dữ liệu phương tiện.

Công an phường Yên Nghĩa hỗ trợ người dân.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch làm sạch dữ liệu, Công an TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Các đơn vị phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải video clip, infographic hướng dẫn, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và quy trình thực hiện trên ứng dụng iHanoi.

Cùng với đó, tại các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Thủ đô, video clip hướng dẫn được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED cỡ lớn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt cách thức thực hiện làm sạch dữ liệu.

Theo Công an TP Hà Nội, đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe được thực hiện đến hết tháng 12/2025.