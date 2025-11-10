Công an Hà Nội tổng rà soát, làm sạch khoảng 8 triệu dữ liệu phương tiện

TPO - Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc kết nối chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an bảo đảm hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội thông tin về kế hoạch cao điểm.

Theo kế hoạch, Cục CSGT cung cấp dữ liệu để làm sạch đối với 27.001 trường hợp xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không lưu hành; 3.896.641 trường hợp thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp; 3.871.031 trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Về dữ liệu Giấy phép lái xe làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe do Cục CSGT chuyển (khoảng 130.000 trường hợp); bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe mô tô được cấp bằng vật liệu giấy bìa chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch, đơn vị rà soát, làm sạch khoảng 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa khoảng 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, việc thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi giúp giảm mạnh khối lượng công việc, thời gian giải quyết thủ công cho cán bộ, chiến sỹ; tiết kiệm chi phí in phiếu theo phương pháp thủ công; đồng thời, nâng cao tính chính xác của công việc do đã áp dụng tối đa trong việc đối soát giữa dữ liệu thu thập được và dữ liệu Cục CSGT cung cấp.

“Hà Nội là địa phương duy nhất, đi đầu tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Đại diện các đơn vị CATP Hà Nội tham dự hội nghị.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ, chương trình, mục tiêu đề ra, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội lưu ý một số nội dung, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, tự khai thông tin phương tiện, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung; phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các địa bàn cơ sở để tuyên truyền đến từng tổ dân phố, khu dân cư, từng hộ gia đình để người dân biết, đồng tình, ủng hộ, hợp tác việc thực hiện kế hoạch.

Ứng dụng iHanoi cài đặt trên điện thoại.

Phó Giám đốc Công an thành phố cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiên phong trong việc kê khai thông tin; theo sát tiến độ thu thập thông tin, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, quyết tâm tăng tốc hoàn thành sớm chỉ tiêu. Đồng thời đề nghị Phòng CSGT hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị về quy trình nghiệp vụ.

Thời gian thực hiện cao điểm liên tục đến hết ngày 31/12.