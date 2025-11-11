Chỉ còn 60 ngày đêm để 'cứu' ô tô, xe máy 'mồ côi' tại Hà Nội

TPO - Trong 30 ngày kể từ khi cơ quan chức năng ra thông báo, nếu chủ xe hoặc người sử dụng không khai báo, không đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục theo quy định, phương tiện sẽ bị đánh dấu "Không hoạt động" vĩnh viễn – mất trắng quyền sở hữu, không thể lưu thông hay sang tên.

Lực lượng CSGT làm thủ tục đăng ký xe cho người dân.

Công an TP Hà Nội đang triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Kế hoạch góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc kết nối chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch, Công an TP Hà Nội rà soát, làm sạch khoảng 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa khoảng 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Theo Công an TP Hà Nội, lợi ích của việc rà soát, làm sạch dữ liệu giúp loại bỏ các thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu chính xác về phương tiện và giấy phép lái xe. Đảm bảo quyền sở hữu và quản lý hợp pháp phương tiện, tránh bị kẻ xấu lợi dụng thông tin sai lệch để chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký xe, cấp đổi biển số, xử lý vi phạm... trong môi trường số. Giúp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ phương tiện, người điều khiển, từ đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những phương tiện chưa sang tên, chuyển chủ.

"Người dân khi khai báo trên ứng dụng iHanoi được bảo đảm tuyệt đối bí mật các thông tin cá nhân" - Thượng tá Mẽ nhấn mạnh.

Ứng dụng iHanoi.

Khai báo thông tin trên iHanoi

Hiện nay, cơ quan chức năng xây dựng phần mềm về chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện, phương tiện trên nền tảng ứng dụng công dân Thủ đô số (iHanoi). Công dân Hà Nội thực hiện việc kê khai theo phiếu thu thập thông tin rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu phương tiện ô tô, mô tô; kê khai dữ liệu giấy phép lái xe và bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa để tiến hành cấp đổi sang thẻ PET.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi thu thập thông tin nhưng không xác định được chủ phương tiện, cơ quan đăng ký xe nơi quản lý hồ sơ thông báo, niêm yết công khai, đồng thời kết hợp tuyên truyền, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ phương tiện không thực hiện khai báo hoặc người đang sử dụng xe không đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục theo quy định thì cập nhật trạng thái “Xe không hoạt động” trên hệ thống đăng ký xe.

Đối với chủ xe là tổ chức, trường hợp thông tin thu thập được không trùng, không đúng thì cán bộ đăng ký xe nơi quản lý hồ sơ chuyển phiếu thu thập thông tin rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu phương tiện cho đơn vị ban đầu để cán bộ đăng ký xe Công an cấp xã phối hợp cơ quan thuế xác minh mã số thuế, địa chỉ hiện tại, số điện thoại của chủ xe.

Các bước thực hiện như sau, cài đặt ứng dụng iHanoi, đăng nhập thông tin. Sau đó vào phần "làm sạch dữ liệu".

Kê khai phiếu thu thập thông tin (theo mẫu) và tải giấy chứng nhận đăng ký xe lên ứng dụng iHanoi: Phương tiện đang sở hữu, sử dụng; Giấy đăng ký xe, biển số xe; Giấy phép lái xe; Thông tin cá nhân có liên quan (CMND/CCCD/Mã số thuế, địa chỉ...).

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Công an xã/phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.