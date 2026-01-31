Bàn giao đối tượng truy nã cho Bộ Quốc phòng xử lý

TPO - Ngày 31/1, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã vận động thành công một đối tượng truy nã theo quyết định của Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng ra đầu thú.

Đối tượng là Tống Quyết Thắng (SN 2000), trú tại thôn Cổ Loan Trung 1, xã Ninh Tiến, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (nay thuộc Phố Cổ Loan Trung 1, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, ngày 6/6/2025, Tống Quyết Thắng bị Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng ra Quyết định truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tống Quyết Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an phường Hoa Lư phát hiện đối tượng đã xuất hiện tại địa phương. Lực lượng Công an phường đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến 10h30, ngày 31/1/2026, Tống Quyết Thắng đã tự nguyện đến Công an phường Hoa Lư đầu thú. Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Hoa Lư tiếp tục kêu gọi các đối tượng truy nã đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.