Pháp luật

Google News

Thư ký TAND tỉnh An Giang bị bắt vì nhận tiền 'chạy án'

Nhật Huy
TPO - Một thư ký TAND tỉnh An Giang đã gọi điện cho người nhà bị cáo, 'hét giá' hàng trăm triệu đồng để 'lo giảm án'. Khi đang nhận tiền, vị thư ký này bị công an bắt quả tang.

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Bùi Hữu Phước (SN 2001, trú phường Vũng Tàu, TPHCM), là thư ký TAND tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

z7486918337520-d0d9d9f23469dc2a73637129924a02b7.jpg
Bùi Hữu Phước bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC

Trước thời điểm sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, Phước công tác tại TAND tỉnh An Giang (cũ). Từ ngày 1/7/2025, Phước chuyển đến Rạch Giá công tác tại TAND tỉnh An Giang và được phân công làm thư ký phiên tòa, theo dõi một vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 30/12/2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án, giới thiệu là thư ký TAND tỉnh An Giang và thông báo vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8/1/2026. Sau đó, Phước yêu cầu người này đến gặp để “trao đổi công việc”.

Tại buổi gặp, Phước yêu cầu gia đình bị cáo nộp 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho bị hại và đóng cho cơ quan thi hành án. Đồng thời, Phước đòi thêm 300 triệu đồng đưa riêng cho mình, hứa hẹn sẽ “lo” để bị cáo được giảm mức án từ 12 - 18 năm tù xuống còn 5 năm. Do không có tiền, con gái bị cáo đã ra về.

Sau đó, phiên tòa bị hoãn. Phước tiếp tục liên lạc, thông báo phiên xử sẽ mở lại vào ngày 20/1/2026. Đến ngày 19/1/2026, Phước đồng ý giảm số tiền “chạy án” xuống còn 100 triệu đồng.

Khi con gái bị cáo chuẩn bị được 50 triệu đồng và liên lạc, Phước đồng ý nhận trước, hẹn gặp tại đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Giá. Tại đây, Phước điều khiển ô tô đến nhận tiền, cho biết nếu đủ 100 triệu đồng sẽ “lo án” để bị cáo chỉ còn 7 năm tù.

Sau khi nhận 50 triệu đồng bỏ vào ba lô và yêu cầu người nhà bị cáo sáng hôm sau giao số tiền còn lại, Phước bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Nhật Huy
#An Giang #thư ký tòa #nhận tiền #chạy án #chiếm đoạt tài sản #TAND An Giang

