Người đàn ông Hàn Quốc nhờ vợ hờ tìm cách 'chạy án' ma túy

TPO - Viện Kiểm sát truy tố hai người quốc tịch Hàn Quốc vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ hành vi đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan trong vụ án.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lee Donghoun (44 tuổi) và Lee Cheoljun (38 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chung vụ án, bị can Trần Quỳnh Như (25 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và Nguyễn Thành Trung (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lee Donghoun và Trần Quỳnh Như sống chung như vợ chồng tại phường Long Thạnh Mỹ (TPHCM). Ngày 15/12/2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lee Cheoljun đến gặp Donghoun, nhờ thuê phòng lưu trú và rủ người này cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều cùng ngày, Donghoun mang ma túy đến căn hộ đã thuê cho bạn đồng hương. Tại đây, cả hai cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, Lee Cheoljun có hành vi gây mất an ninh trật tự, khiến quản lý căn hộ trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phát hiện ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường.

Biết sự việc có nguy cơ bị phát hiện, Lee Donghoun đã xóa các tin nhắn trao đổi với Lee Cheoljun nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đồng thời, Donghoun bàn bạc với Trần Quỳnh Như tìm người “chạy án” để giúp Lee Cheoljun không bị xử lý hình sự.

Trần Quỳnh Như liên hệ Nguyễn Thành Trung. Theo hồ sơ, Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết người có thẩm quyền và không có khả năng can thiệp pháp lý, nhưng vẫn nhận lời với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12/2024, Như và Lee Donghou đưa cho Trung 500 triệu đồng. Sau đó, biết không thể thực hiện như cam kết, Trung trả lại 450 triệu đồng. Đến ngày 21/12/2024, cơ quan công an phát hiện vụ việc, thu giữ toàn bộ số tiền 450 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

