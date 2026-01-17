Cựu chủ tịch xã 'lạc lối' vì nhận ship 22kg ma túy

TPO - Trước cám dỗ của đồng tiền, Mùa Bá Vừ - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Nghệ An) đã lái ô tô chở hơn 22 kg ma túy để giao cho khách. Chuyến xe định mệnh ấy đã khiến người đàn ông phải nhận bản án chung thân, để lại phía sau bi kịch nặng nề cho gia đình và sự day dứt khôn nguôi.

Lái ô tô ship hơn 22 kg ma túy

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, Mùa Bá Vừ (SN 1982) học hết lớp 12 rồi vào làm việc tại UBND xã Na Ngoi, địa bàn miền núi giáp Lào còn nhiều khó khăn. Hơn 20 năm gắn bó với chính quyền cơ sở, Vừ lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Tháng 7/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Trong mắt nhiều người dân địa phương, Vừ là cán bộ chịu khó, từng lặn lội cuốc bộ vào các bản xa để vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh vùng biên, tránh xa buôn lậu, ma túy. Gia đình Vừ cũng được xem là khá giả khi đã mua được xe bán tải từ năm 2018.

Mùa Bá Vừ (dấu x) thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/1/2025, Mùa Bá Vừ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông dân tộc Mông mang quốc tịch Lào, tên Tu. Người này đặt vấn đề thuê Vừ vận chuyển ma túy từ xã Na Ngoi về huyện Nam Đàn (cũ), với tiền công 100 triệu đồng. Trước số tiền lớn, dù biết rõ đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, Vừ vẫn gật đầu đồng ý.

Sáng 8/1, Tu báo cho Vừ biết “hàng” sắp được chuyển đến. Nhận thấy quãng đường vận chuyển dài và có thể gặp rủi ro, Vừ gọi điện cho con trai đi cùng, lấy lý do xuống thành phố Vinh (cũ) thăm người thân, khi mệt sẽ nhờ con lái xe thay. Sau đó, Vừ lái ô tô đến điểm hẹn, nhận số ma túy và giấu toàn bộ dưới ghế phụ phía sau xe.

Rạng sáng hôm sau, chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, Vừ liên lạc với Tu, thống nhất phương án giao “hàng” tại một điểm cố định trên Quốc lộ 15A. Vừ sẽ chụp ảnh, gửi vị trí để người của Tu tự đến nhận. Tuy nhiên, do người nhận không thông thạo địa bàn, Tu yêu cầu Vừ trực tiếp đưa số ma túy xuống thành phố.

Mùa Bá Vừ cùng tang vật vụ án.

Khoảng 7 giờ sáng 9/1, khi chiếc ô tô di chuyển đến quốc lộ 46A, tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Nhận ra tình huống bất lợi, Vừ nảy sinh ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, phát súng chỉ thiên vang lên, chặn đứng chuyến xe định mệnh. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ hơn 22 kg ma túy được cất giấu trong xe.

Bài học đắt giá

Phiên tòa xét xử bị cáo Mùa Bá Vừ về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” bao trùm sự nặng nề. Đứng trước bục khai báo, Vừ cúi đầu rất lâu, hai bàn tay đan vào nhau, môi mấp máy nhưng không thành lời. Chỉ đến khi nhìn về phía hàng ghế phía sau, nơi người vợ và bốn người con đang ngồi lặng lẽ, bị cáo mới cất giọng khàn đặc: “Bị cáo rất đau lòng và ân hận. Chỉ vì 100 triệu đồng mà đánh mất tất cả, đẩy gia đình rơi vào bi kịch”.

Bị cáo Mùa Bá Vừ tại phiên tòa.

Không còn dáng vẻ tự tin của một cán bộ từng điều hành công việc ở địa phương, nam bị cáo nhiều lần thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận vì không vượt qua được lòng tham. “Bị cáo nghĩ chỉ chở một chuyến, không trực tiếp giao hàng, chỉ chụp ảnh vị trí để người khác đến lấy”, Vừ nói, thừa nhận chính suy nghĩ chủ quan ấy đã khiến mình “làm liều”.

Những ngày bị tạm giam, Vừ không đêm nào ngủ yên khi nghĩ đến việc gia đình phải gánh chịu điều tiếng, tương lai các con bị phủ bóng bởi lỗi lầm của cha. Nỗi ân hận càng lớn khi bị cáo nhắc đến người con trai cả vô tình bị kéo vào chuyến xe định mệnh.

Vợ và các con của bị cáo cũng có mặt tại tòa từ sớm. Suốt phiên tòa, họ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế phía sau, gương mặt nặng trĩu. Trước khi nghị án, vợ và con nhắn nhủ Mùa Bá Vừ yên tâm chấp hành án, coi quãng thời gian chấp hành án, cải tạo tốt là cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác từng được tặng nhiều Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Bị cáo Mùa Bá Vừ nhận bản án chung thân.

Sau khi cân nhắc toàn diện, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Mùa Bá Vừ tù chung thân. Đối với con trai bị cáo, do không biết hành vi phạm tội nên không bị xử lý.

Chuyến xe chở 22 kg ma túy đã dừng trước 'vành móng ngựa', nhưng cú ngã của một cựu Chủ tịch xã - người từng nói về việc “tránh xa hàng cấm” - trở thành lời cảnh tỉnh cay đắng về lòng tham. Chỉ một phút sa ngã cũng đủ xóa sạch cả sự nghiệp, danh dự và đẩy những người thân yêu vào bi kịch không dễ nguôi ngoai.