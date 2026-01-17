Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đồng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

92465686804658272.jpg

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994, trú phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Long (SN 2000, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Ong Khắc Minh (SN 2000, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Tạ Văn Bá (SN 1989, trú phường Đức Thịnh, tỉnh Bắc Giang); Cao Bá Nam Việt (SN 1991, trú phường Xuân An, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Trí Huy (SN 1995, trú phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Anh Đô (SN 1999, trú phường Tân Mỹ, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 12/1 công an tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T (SN 1990, trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã phân công tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP tổ chức truy xét, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#Lừa đảo #Tiền ảo #Đà Nẵng #Nguyễn Văn Chung #Nasdaq #Bắt giữ #Tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục