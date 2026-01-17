Xộ khám vì chế tạo gần 2 tạ pháo nổ bán kiếm tiền tiêu Tết

TPO - Vì thiếu tiền và sở thích cá nhân, một thanh niên ở Đắk Lắk đã tự học cách chế tạo gần 2 tạ pháo nổ từ hóa chất mua trên mạng, sau đó lén lút sản xuất tại nhà rẫy để bán kiếm lời dịp Tết.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Phong (23 tuổi, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng cấm”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2025, do thiếu tiền tiêu xài và có sở thích cá nhân với các loại chất nổ, Phong đã lên mạng xã hội tìm hiểu công thức chế tạo pháo hoa trụ, pháo bệ và pháo trứng.

Để thực hiện hành vi, Phong đặt mua các loại hóa chất nguy hiểm như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và hạt nổ qua các trang thương mại điện tử. Đối tượng chọn khu vực nhà rẫy của gia đình tại thôn 16, xã Ea Wer làm địa điểm sản xuất nhằm tránh sự chú ý.

Đối tượng Phong (dấu x) cùng tang vật bị Công an bắt giữ.

Sau khi xong thành phẩm, Phong chia nhỏ số pháo: một phần cất giấu ngay tại phòng ngủ ở nhà riêng, phần còn lại cùng các công cụ, hóa chất chưa pha trộn được lưu giữ tại nhà rẫy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và bắt giữ kịp thời đối tượng Phong trước khi số pháo này được tung ra thị trường.

Tại hiện trường và nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1,8 tạ pháo nổ các loại thành phẩm cùng nhiều tang vật, phương tiện và hóa chất liên quan đến quy trình sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận hành vi sản xuất pháo vì "đam mê" và dự định bán ra thị trường để kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.