Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mật phục trên sông biên giới, bắt ghe chở 357kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mật phục trên tuyến sông giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang một ghe gỗ vận chuyển 210 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 357kg, từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng dùng ghe vận chuyển pháo lậu bằng đường sông từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng nắm tình hình xác định đối tượng Tống Thanh Tùng (50 tuổi, trú Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm pháo hoa nổ từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam.

Triển khai kế hoạch đấu tranh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phối hợp Công an xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) và Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) tổ chức mật phục tại khu vực sông Sa Thầy (đoạn qua thôn 8, xã Ia Tơi) giáp đường biên giới Việt Nam – Campuchia.

04647e08a1f72ea977e6-9449.jpg
Hai đối tượng cùng số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: CACC

Khoảng thời gian mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Tống Thanh Tùng điều khiển thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển từ khu vực cầu Trường Thành về hướng sông Sê San. Khi đến địa phận xã Ia Tơi, Tùng cùng đồng bọn cho dừng thuyền và chuyển nhiều túi chứa pháo lên bờ để các đối tượng khác vận chuyển.

Tại đây, tổ công tác đã ập vào bắt quả tang Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài (35 tuổi, trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai), thu giữ 210 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 357kg. Các đối tượng khai nhận số tang vật là pháo hoa nổ có nguồn gốc nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ đối với Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Ngọc
#Chống buôn lậu pháo nổ qua biên giới #Phát hiện vận chuyển pháo lậu trên sông #Hoạt động mật phục chống buôn lậu #Vai trò của lực lượng chức năng trong kiểm soát buôn lậu #Nguồn gốc pháo hoa nhập lậu từ Campuchia #Đối tượng vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ #Pháp luật về xử lý buôn bán hàng cấm #Tội phạm buôn lậu qua tuyến sông biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục