Mật phục trên sông biên giới, bắt ghe chở 357kg pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

TPO - Mật phục trên tuyến sông giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang một ghe gỗ vận chuyển 210 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 357kg, từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng dùng ghe vận chuyển pháo lậu bằng đường sông từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng nắm tình hình xác định đối tượng Tống Thanh Tùng (50 tuổi, trú Làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm pháo hoa nổ từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam.

Triển khai kế hoạch đấu tranh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phối hợp Công an xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) và Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) tổ chức mật phục tại khu vực sông Sa Thầy (đoạn qua thôn 8, xã Ia Tơi) giáp đường biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hai đối tượng cùng số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: CACC

Khoảng thời gian mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Tống Thanh Tùng điều khiển thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển từ khu vực cầu Trường Thành về hướng sông Sê San. Khi đến địa phận xã Ia Tơi, Tùng cùng đồng bọn cho dừng thuyền và chuyển nhiều túi chứa pháo lên bờ để các đối tượng khác vận chuyển.

Tại đây, tổ công tác đã ập vào bắt quả tang Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài (35 tuổi, trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai), thu giữ 210 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 357kg. Các đối tượng khai nhận số tang vật là pháo hoa nổ có nguồn gốc nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ đối với Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.