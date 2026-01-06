Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng buôn bán 6,3 tấn pháo nổ

Thanh Hà
TPO - Khám xét kho hàng của đối tượng Nguyễn Văn Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, TP Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Pháo nổ các loại bị thu giữ.

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Yên (SN 1983, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) có hoạt động mua bán pháo nổ với số lượng rất lớn.

Quá trình xác minh, vào khoảng 19h ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt quả tang Yên buôn bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, thu giữ 1 thùng pháo nổ.

Đấu tranh tại chỗ, Yên khai bán pháo nổ cho Nguyễn Thị Loan (SN 1982, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội). Khám xét nơi ở của Loan, cơ quan Công an thu giữ 19 thùng pháo có khối lượng 250 kg.

Tiếp tục khám xét kho hàng của Nguyễn Văn Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, cơ quan Công an thu giữ khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.

Tại cơ quan Công an, Yên khai nhận bản thân là lái xe đường dài, mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3/2025 với giá 200.000 đồng/hộp về cất giấu đến cuối năm bán với giá 800.000 đồng đến 900.000 đồng/hộp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
