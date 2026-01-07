Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga 'phanh' việc nhận tiền cảm ơn vì thấy nhiều vụ nhận hối lộ bị phát giác

TPO - Theo lời bị cáo Lê Hoàng (chồng Cục trưởng Trần Việt Nga), từ tháng 12/2022, ông chỉ đạo cấp dưới không nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp. Lý do vì thời gian đó ông nhận thức được nhiều vụ án liên quan nhận hối lộ nên đề nghị không nhận tiền cảm ơn.

'Tò mò muốn biết mỗi hồ sơ được bao nhiêu tiền cảm ơn, nên hỏi'

Ngày 7/1, tòa dành thời gian cho Viện Kiểm sát và luật sư tham gia xét hỏi 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Trước đó, trả lời Hội đồng xét xử, nhiều bị cáo phạm tội đưa hối lộ, đại diện cho doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận GMP bày tỏ bức xúc khi bị cựu Cục trưởng Trần Việt Nga chỉ đạo cấp dưới “ngâm” hồ sơ, để đòi tiền “cơ chế”. Chính cấp dưới của bà Nga cũng "tố" trực tiếp được bà chỉ đạo "vòi" nhiều tiền khiến họ lo ngại.

Đại diện Viện Kiểm sát hôm nay hỏi lại bà Nga: "Bị cáo chỉ đạo chuyên viên nhận bao nhiêu tiền một hồ sơ?" Bà Nga đáp “không biết con số cụ thể”.

"Vậy cơ sở nào để bị cáo đưa ra con số mỗi hồ sơ thu 2 triệu cho lãnh đạo cục?", Viện Kiểm sát hỏi thêm. Bà Nga phủ nhận việc đưa ra yêu cầu phải thu 2 triệu mỗi hồ sơ ký duyệt mà giải thích rằng chỉ hỏi chuyên viên mỗi hồ sơ có tiền cảm ơn thì bị cáo có được 2 triệu một hồ sơ không.

Theo bà Nga, do lúc đó tò mò muốn biết mỗi hồ sơ được bao nhiêu tiền cảm ơn, nên hỏi.

Bị cáo Trần Việt Nga tại tòa.

Trả lời thêm về cơ sở để đưa ra là 2 triệu mỗi hồ sơ, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga cho rằng, lúc đó chỉ hỏi như vậy chứ không có cơ sở hay thông tin gì, sau này lại thấy các chuyên viên nhận tiền từ doanh nghiệp 4 - 8 triệu một hồ sơ tùy độ khó.

Trước lời khai trên, đại diện Viện kiểm sát nhắc nhở đó là thực tế số tiền các chuyên viên đã nhận của các doanh nghiệp sau khi nữ Cục trưởng đưa ra cơ chế thu như vậy. Trên cơ sở đó, chuyên viên mới chuyển tiền cho Cục trưởng.

Cùng tham gia xét hỏi, thành viên Hội đồng xét xử đặt vấn đề: “Trong suốt một thời gian dài, bị cáo đã bao giờ đặt câu hỏi một ngày nào đó cả hệ thống từ Cục trưởng trở xuống các chuyên viên sẽ bị phát hiện để dẫn đến ngày hôm nay không”. Bà Nga cho biết bản thân không suy nghĩ gì nhiều, do nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật chứ không câu kết với doanh nghiệp để bỏ qua các lỗi sai.

'Doanh nghiệp cảm ơn thì nhận'

Trả lời xét hỏi hôm nay, bị cáo Lê Hoàng (chồng Cục trưởng Trần Việt Nga) khai sau khi có chỉ đạo từ Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, ông đã họp thống nhất toàn bộ phòng cùng các chuyên viên việc nhận tiền nhưng không nêu rõ mức tỉ lệ chia.

Trước khi khởi tố bị can Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Hành vi nhận hối lộ của Hoàng xảy ra trong thời gian làm cán bộ cấp dưới của vợ, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (thuộc Cục An toàn thực phẩm).

Ông Hoàng bao biện rằng, cá nhân ông sau mỗi hồ sơ được xử lý ông không yêu cầu gửi quà, trường hợp doanh nghiệp cảm ơn thì nhận. Với cấp dưới, ông giao một người làm đầu mối nhận tiền.

Khi Viện kiểm sát hỏi “thế sao kê tài khoản và biên bản lời khai bị cáo có nhận 10,8 triệu từ doanh nghiệp?”. Ông Hoàng giải thích có quen biết với doanh nghiệp nên họ nhờ đóng hộ tiền phí, không liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm.

Bị cáo Lê Hoàng, chồng bà Trần Việt Nga.

Trả lời thêm câu hỏi về cáo buộc tổ chức họp phòng bàn bạc cơ chế nhận tiền và chia tiền của doanh nghiệp?. Chồng nữ Cục trưởng khẳng định không chỉ đạo mà được chuyên viên Hoàng Thanh Hà báo cáo về việc nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp.

Sau khi Hà báo cáo, ông có nói với Hà các việc đó cứ triển khai thực hiện theo cơ chế cũ, còn mình không chỉ đạo và hướng dẫn gì thêm.

Theo lời bị cáo Hoàng, từ tháng 12/2022, ông chỉ đạo cấp dưới không nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp. Lý do vì thời gian đó ông nhận thức được nhiều vụ án liên quan nhận hối lộ nên đề nghị không nhận tiền cảm ơn.

Trong vụ án, ông Lê Hoàng bị quy kết đã nhận hơn 7 tỷ đồng và chiếm hưởng cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, trước khi khởi tố ông Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Hành vi nhận hối lộ của Hoàng xảy ra trong thời gian làm cán bộ cấp dưới của vợ, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (thuộc Cục An toàn thực phẩm).

Từ tháng 7/2018 – 6/2019, Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm, bị can Lê Hoàng báo cáo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền cho chuyên viên “cảm ơn” vì đã hướng dẫn, hỗ trợ họ khi làm thủ tục với mức trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Cục trưởng Phong lập tức đồng ý chủ trương nhận tiền.

Còn cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bị cáo buộc cùng các chuyên viên nhận tổng cộng 12,7 tỷ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Số tiền thu được, các chuyên viên thống nhất ăn chia theo cơ chế chia cho bà Trần Việt Nga 2 - 3,5 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp phép. Tổng số tiền bà Nga hưởng lợi là 8 tỷ đồng.

Hành vi của vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và các cựu lãnh đạo, nhân viên của Cục bị Cơ quan điều tra đánh giá là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn.