Công an Hà Nội xóa sổ ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ một giám đốc công ty

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng dưới hình thức ký kết hợp đồng đặt cọc tài sản thế chấp là đất và giấy mua bán xe ô tô... nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) cùng 10 đối tượng về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2019, Vũ thành lập Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Vũ Gia, tại số 30 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, để hoạt động cho vay lãi.

Vũ thuê Trần Văn Hòa (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội), Đỗ Ngọc Hiền (SN 1993, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) có nhiệm vụ xác minh khách vay, thẩm định giá trị tài sản thế chấp, ký hợp đồng cho vay.

Các đối tượng cho khách vay thế chấp các loại tài sản như nhà, đất, xe ô tô với lãi suất mỗi khoản vay trung bình từ 2.000 - 2.700 đồng/ 1 triệu/ ngày.

Ngoài ra, có những khoản cho vay lãi nặng vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định, các đối tượng sẽ trực tiếp ký các hợp đồng cho khách vay thông qua giấy biên nhận tiền đặt cọc đối với tài sản thế chấp là đất và giấy mua bán xe đối với tài sản thế chấp là xe ô tô, đồng thời sẽ tiến hành lập vi bằng, công chứng nhằm mục đích che giấu việc cho vay lãi để tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng.

Khoảng tháng 1/2025, bà H (SN 1965, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) liên hệ Nguyễn Anh Vũ hỏi vay 2 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu bà phải có tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay, lãi suất hai bên thoả thuận với nhau là 3.500 đồng/ 1 triệu/ ngày (1 tháng trả lãi 1 lần).

Bà H đồng ý và thế chấp thửa đất tại thôn Lâm Trường, xã Kim Anh, TP Hà Nội, diện tích 1.054 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau đó, Hòa chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà H tổng số tiền 1,58 tỷ đồng, đồng thời cắt tiền lãi của 2 tháng đầu vay số tiền 420 triệu đồng.

Đến ngày 11/3/2025, bà H tiếp tục vay thêm số tiền 2 tỷ đồng và thế chấp tiếp thửa đất thứ 2, diện tích 2.322 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hai bên thoả thuận lãi suất là 2.500 đồng /triệu/ngày (1 tháng trả lãi 1 lần).

Sau đó, Hòa chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà H tổng là 1,7 tỷ đồng và cắt lãi 300 triệu đồng. Khoảng tháng 7/2025, do bà H chậm trả tiền lãi nên Vũ chỉ đạo nhân viên gây sức ép như chửi bới, bật loa, ăn ở sinh hoạt tại địa chỉ bà H ở, buộc bà H phải trả tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Anh Vũ có vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động cho vay và chỉ đạo đồng bọn đi xác minh tài sản và ký kết hợp đồng cho bà H vay tiền lãi nặng và thu lời bất chính số tiền 483 triệu đồng, tương đương 130%/năm, gấp 6,5 lần lãi suất cao nhất của Ngân hàng.

Ngoài ra nhóm của Vũ còn cho chị L (SN 1975, trú tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội) vay số tiền 2,75 tỷ đồng trong thời hạn 71 ngày (từ ngày 10/6/2025 đến ngày 20/8/2025) với lãi suất 8.400 đồng/ 1 triệu/ ngày tương đương 318%/năm; Anh H (SN 1988, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) vay 3 tỷ đồng trong thời hạn 50 ngày (từ ngày 17/10/2025 đến ngày 6/12/2025) với lãi suất 3.600 đồng/ 1 triệu/ ngày, tương đương 133%/năm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.