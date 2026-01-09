Công an vào cuộc vụ cô dâu, chú rể bị ném mắm tôm trong ngày cưới

TPO - Khi hôn lễ đang diễn ra, cô dâu và chú rể bất ngờ bị ném túi mắm tôm trúng người ngay trên sân khấu. Sự việc khiến lễ cưới phải gián đoạn, gây bức xúc và xôn xao dư luận.

Ngày 8/1, lãnh đạo UBND phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, Công an phường đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cô dâu, chú rể bị ném chất bẩn trong lúc đang làm lễ cưới.

Theo nội dung clip, khi hôn lễ diễn ra bình thường, cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu cùng người thân thì bất ngờ một túi chất lỏng màu xám bị ném từ bên ngoài vào. Chất bẩn văng trúng cô dâu, chú rể và một người đứng cạnh, khiến những người có mặt không khỏi hoảng hốt.

Trao đổi với phóng viên, cô dâu M.P. (SN 1995, trú phường Đồng Văn) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 28/12/2025, ngay trong thời điểm quan trọng của lễ cưới.

Theo chị P., khi hôn lễ đang diễn ra, một người đi xe máy chạy ngang qua khu vực tổ chức tiệc cưới rồi bất ngờ ném túi mắm tôm lên sân khấu. Chất bẩn bám đầy người ba người đang đứng trên sân khấu, khiến không khí buổi lễ trở nên hỗn loạn. “Sự việc xảy ra quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Ai cũng hoảng loạn, khách mời rất bất ngờ”, chị P. kể lại.

Do bị mắm tôm bám vào váy cưới và người, cô dâu buộc phải rời sân khấu để đi tắm, thay trang phục. Lễ cưới vì thế phải tạm dừng, sau đó gia đình vội vàng đưa cô dâu lên xe hoa về nhà trai để tiếp tục các nghi lễ vì khách mời đang chờ đợi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo cơ quan công an để làm rõ.

Theo lời cô dâu, người thực hiện hành vi ném mắm tôm là người có quen biết với gia đình. Trước đó, người này có mâu thuẫn, xô xát với một người bạn của chị P. và hiểu lầm rằng chị có liên quan, từ đó dẫn đến hành vi bột phát ngay trong lễ cưới. “Thông tin cho rằng tôi có mâu thuẫn tiền bạc với người ném mắm là không đúng sự thật. Đây chỉ là hiểu lầm cá nhân”, chị P. khẳng định.

Sau vụ việc, người ném mắm tôm đã đến gặp cô dâu và gia đình để xin lỗi, đồng thời đề nghị được hòa giải và bồi thường thiệt hại. Do hai bên có quen biết từ trước, gia đình cô dâu không muốn đẩy sự việc đi quá xa nên đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận bồi thường.

Lãnh đạo UBND phường Đồng Văn cho biết, vụ việc đang được Công an phường xác minh, làm rõ theo quy định. Việc lan truyền clip trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, song cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để xử lý khách quan, đúng pháp luật.

Cô dâu cho biết, mong muốn lớn nhất của gia đình là sự việc sớm khép lại để hai bên ổn định cuộc sống, tránh những hệ lụy không đáng có sau một sự cố đáng tiếc xảy ra đúng ngày trọng đại.