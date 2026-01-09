Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ giúp việc trộm lượng lớn ngoại tệ của chủ nhà người Nga ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 9/1, Công an xã Nhà Bè (TP.HCM) đã trao trả tài sản bị mất trộm cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey (quốc tịch Nga), sau khi nhanh chóng làm rõ vụ việc nữ giúp việc trộm tiền tại căn hộ nơi các du khách sinh sống.

Trước đó, ngày 1/1, ông Sergey đến Công an xã Nhà Bè trình báo việc bị mất một số lượng lớn tiền ngoại tệ tại căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn. Số tiền bị mất gồm 1.570 USD, 450 Euro, 22.000 Baht và 1.800 Nhân dân tệ.

Clip đôi vợ chồng người Nga nói lời cảm ơn Công an xã Nhà Bè.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè khẩn trương xác minh, điều tra và xác định N.T.N.T (SN 1984, quê Vĩnh Long, hiện trú xã Bình Hưng, TP.HCM) là người giúp việc dọn dẹp, vệ sinh nơi ở cho vợ chồng ông Sergey.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh phát hiện số tiền ngoại tệ được cất giữ trong phòng ngủ của chủ nhà và nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi chiếm đoạt, Thanh mang số tiền này đến tiệm vàng đổi, thu được khoảng 49 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

613375316-894141066714228-1673227929120438277-n.jpg
Công an xã Nhà Bè trả lại tài sản cho vợ chồng người Nga.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp và giao nộp lại 1.200 USD chưa kịp sử dụng. Số tài sản thu hồi đã được Công an xã Nhà Bè trao trả cho bị hại theo quy định.

Hiện Công an xã Nhà Bè đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý N.T.N.T về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
