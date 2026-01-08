TPHCM phá đường dây cung cấp khí cười liên tỉnh, khởi tố hơn 60 đối tượng

TPO - Từ việc phát hiện một số cơ sở giải trí có biểu hiện lén lút sử dụng khí N₂O (khí cười) phục vụ khách, Công an TPHCM đã truy vết và triệt phá thành công đường dây cung cấp khí cười liên tỉnh, quy mô lớn, phục vụ cho các cơ sở giải trí, nhà hàng, quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu, khởi tố hơn 60 đối tượng.

Ngày 8/1, Công an TPHCM thông tin về vụ triệt phá vụ án buôn bán khí cười quy mô lớn. Động thái này diễn ra sau chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khí N₂O (khí cười).

Clip Công an TPHCM triệt phá vụ án. Nguồn C.A

Theo đó, từ công tác quản lý địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một số cơ sở giải trí lén lút sử dụng khí N₂O phục vụ khách. Tháng 7/2025, tổ công tác bắt quả tang hai đối tượng đang giao nhận 20 bình khí N₂O tại hầm để xe một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã vào cuộc, truy vết và triệt phá thành công đường dây buôn bán khí cười hoạt động liên tỉnh, cung cấp cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn.

Theo điều tra, đường dây này do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ xã Châu Đức, TPHCM) cầm đầu, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phương thức thủ đoạn tinh vi, tồn tại trong thời gian dài. Khí cười được phân phối cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Hình ảnh đối tượng sang chiếc khí cười để đưa đi tiêu thụ.

Quá trình mở rộng điều tra xác định, Kiệt tổ chức thu mua khí N₂O từ nhiều nguồn, vận chuyển từ các tỉnh về TP.HCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc – Nam, sau đó sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch; thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tạm giữ số tiền đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại di động, máy tính, sổ sách, chứng từ, dữ liệu điện tử thể hiện quá trình mua bán, giao dịch khí cười trong thời gian dài, với tần suất và doanh thu rất lớn.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Khám xét khẩn cấp các kho chứa và địa điểm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 1.563 bình khí N₂O các loại, 3 kho bồn dung tích khoảng 30 tấn, nhiều thiết bị sang chiết, 12 ô tô, 5 xe máy cùng số tiền đặc biệt lớn lên đến hàng chục tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ ngày 1/1 đến 7/7/2025, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là gần 106 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, ngoài Trần Tuấn Kiệt giữ vai trò cầm đầu, còn có nhiều đối tượng tham gia với các vai trò khác nhau như quản lý kho, kế toán, tài xế giao hàng, người trung gian vận chuyển. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ hành vi mua bán, tiêu thụ khí cười tại nhiều quán bar, pub, nhà hàng, là đầu ra trực tiếp của đường dây.

Hơn 60 đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố.

Các cơ sở này đã mua khí N₂O để bán lại cho khách sử dụng ngay tại chỗ, thu lợi bất chính, bất chấp tác hại của khí cười đối với sức khỏe người sử dụng và những hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự phát sinh từ hoạt động này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt và 60 đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức tiêu thụ khí cười để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.