Pháp luật

Google News

Đối tượng điều hành hơn 100 website khiêu dâm

Đức Anh
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Hiến, kẻ điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm, đồng thời vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại tổ 4, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự.

612614627-1360051326159110-8220770274987176711-n.jpg
Đối tượng Lê Minh Hiến. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng thời, lực lượng chức năng đã can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website “phevkl” do Hiến quản lý, chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý và điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Hành vi này được xác định là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và tiềm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực, nhất là đối với lứa tuổi vị thành niên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định pháp luật.

Đức Anh
