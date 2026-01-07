Tạm giữ kẻ sát hại đồng nghiệp rồi châm lửa đốt nhà xưởng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Mua Mí Sính (32 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại đồng nghiệp rồi châm lửa đốt khu xưởng sản xuất giấy.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Mua Mí Sính (SN 1994, quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/1, tại xưởng sản xuất giấy thuộc Công ty TNHH Thương mại Bảo Long, phường Chí Linh (TP Hải Phòng), Mua Mí Sính và anh H.V.D (SN 1989, quê tỉnh Lào Cai) xảy ra mâu thuẫn.

Tại xưởng sản xuất, Mua Mí Sính đã dùng thanh kim loại vụt trúng đầu, gáy anh H.V.D khiến người này tử vong.

Đối tượng Mua Mí Sính.

Sau khi gây án, đối tượng Mua Mí Sính đã chốt tất cả các cửa, dùng bật lửa đốt nhà xưởng rồi chạy lên tầng 2 với ý định tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lực lượng chức năng địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chí Linh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ đối tượng Mua Mí Sinh.

Liên quan vụ việc này, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc phối hợp với Công an phường Chí Linh vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.