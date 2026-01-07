Khởi tố nhóm đối tượng tạt sơn, ném mắm tôm đòi nợ tại Đồng Tháp

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng cùng ngụ tỉnh Ninh Bình về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Để đòi nợ, nhóm này đã không ngần ngại tạt sơn và mắm tôm vào nhà người dân, gây hoang mang dư luận tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can từ 26 – 36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Theo đó, 6 bị can gồm: Phạm Xuân Chiều; Nguyễn Tiến Đạt; Trần Thế Tiến; Lê Đức Kiên; Trần Duy Ngọc và Phạm Mạnh Hùng cùng ngụ tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Công an tỉnh Đồng Tháp còn mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của các bị can.

Các bị can Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác. Ảnh: CA ĐT

Theo cơ quan công an, các bị can Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (vay 3 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng). Khi giao tiền cho vay, các đối tượng giữ lại 150.000 tiền phí vay và 300.000đ tiền góp trước 2 ngày.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025, khi người vay không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn thì các bị can trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của người vay trên địa bàn phường Cao Lãnh, xã Lấp Vò, xã Lai Vung, xã Mỹ Quý, xã An Long và xã Tân Long để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền.

Ngôi nhà bị các đối tượng tạt sơn

Trước tính chất manh động, coi thường pháp luật của các bị can đã làm cho người dân hoang mang, lo sợ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý.

Đến ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại nhà trọ thuê trên địa bàn xã. Khám xét nhà trọ các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều thùng nước sơn,mắm tôm, xe môtô và nhiều vật dụng khác có liên quan.