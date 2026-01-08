Khởi tố nữ giám đốc lừa bán 'suất ngoại giao' đất dự án để chiếm đoạt 14 tỷ đồng

TPO - Với thủ đoạn chào bán “suất ngoại giao” đất dự án với giá rẻ, Hoàng Thị Thanh Tú đã lừa một khách hàng ở Khánh Hòa chuyển 14 tỷ đồng tiền đặt cọc mua 70 lô đất và rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/1, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú phường Việt Hưng, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Tú là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam quen biết anh T.N.K. (46 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) thông qua hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản. Biết anh K. có nhu cầu mua đất dự án tại một gói thầu thuộc khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang, Tú giới thiệu rằng mình được ưu tiên mua “suất ngoại giao” với giá 9 triệu đồng/m², yêu cầu đặt cọc 200 triệu đồng mỗi lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư mở bán dự án.

Tin tưởng thông tin này, anh K. đồng ý mua 70 lô đất và chuyển cho Tú tổng số tiền đặt cọc 14 tỷ đồng, trong khi gói thầu mới chỉ khởi công và chưa đủ điều kiện mở bán. Đến năm 2022, khi dự án chính thức mở bán, anh K. liên hệ với chủ đầu tư thì phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh cửa hàng quần áo, trà sữa, trả nợ và chi tiêu cá nhân.