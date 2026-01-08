Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố nữ giám đốc lừa bán 'suất ngoại giao' đất dự án để chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với thủ đoạn chào bán “suất ngoại giao” đất dự án với giá rẻ, Hoàng Thị Thanh Tú đã lừa một khách hàng ở Khánh Hòa chuyển 14 tỷ đồng tiền đặt cọc mua 70 lô đất và rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 8/1, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú phường Việt Hưng, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

anh-man-hinh-2026-01-08-luc-160600.png
Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Tú là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam quen biết anh T.N.K. (46 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) thông qua hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản. Biết anh K. có nhu cầu mua đất dự án tại một gói thầu thuộc khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang, Tú giới thiệu rằng mình được ưu tiên mua “suất ngoại giao” với giá 9 triệu đồng/m², yêu cầu đặt cọc 200 triệu đồng mỗi lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư mở bán dự án.

Tin tưởng thông tin này, anh K. đồng ý mua 70 lô đất và chuyển cho Tú tổng số tiền đặt cọc 14 tỷ đồng, trong khi gói thầu mới chỉ khởi công và chưa đủ điều kiện mở bán. Đến năm 2022, khi dự án chính thức mở bán, anh K. liên hệ với chủ đầu tư thì phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh cửa hàng quần áo, trà sữa, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #suất ngoại giao #chiếm đoạt #đất dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục