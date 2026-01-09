Vụ án Cục An toàn thực phẩm: Nữ cựu Cục trưởng đề nghị làm rõ cáo buộc ‘bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp’

TPO - Tự bào chữa, cựu Cục trưởng ATTP Trần Việt Nga cho rằng với hồ sơ xác nhận quảng cáo, quá trình điều tra và diễn biến tại phiên tòa không có nội dung nào thể hiện cấp sai quy định và bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp. Bà Nga đề nghị Kiểm sát viên làm rõ vấn đề này.

Sáng nay (9/1), phiên tòa xét xử 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tiếp tục với phần bào chữa của luật sư, còn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sẽ nêu quan điểm đối đáp ý kiến ‘gỡ’ tội cho thân chủ.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử phạt cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga mức án 12 – 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án, Cục trưởng Nga bị cáo buộc nhận hối lộ 8 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo là người giữ chức vụ cao nhất tại Cục An toàn thực phẩm không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đã đưa ra chủ trương, cho phép và chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận tiền của nhóm doanh nghiệp xin cấp giấy tiếp nhận sản phẩm, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP. Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.

Tự bào chữa, cựu Cục trưởng Nga cho hay với hồ sơ xác nhận quảng cáo, quá trình điều tra và diễn biến tại phiên tòa không có nội dung nào thể hiện cấp sai quy định và bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp. Bà Nga đề nghị Kiểm sát viên làm rõ vấn đề này.

Theo bà Nga, sau khi vụ án bị khởi tố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Cục An toàn thực phẩm trong đó có lĩnh vực cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo.

Cơ quan kiểm tra sau đó kết luận nội dung xác nhận quảng cáo là lĩnh vực duy nhất không có sai phạm về chuyên môn. Theo kết quả của thanh tra thì tỷ lệ hồ sơ bị chậm cũng rất ít khi chỉ từ 1 đến 3%...

Thời gian còn lại, bà Nga đề nghị các luật sư nêu quan điểm “gỡ” tội giúp.

Ở phần xét hỏi một ngày trước, bà Trần Việt Nga khẳng định mình không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu các chuyên viên “ngâm” hồ sơ, buộc doanh nghiệp phải đưa hối lộ.

Trong khi, các cựu chuyên viên lại khai nhận được chỉ đạo từ Cục trưởng Nga giao làm “cơ chế” để doanh nghiệp phải chi từ 2 triệu, 5 triệu, thậm chí là 10 triệu mỗi bộ hồ sơ.

Bị cáo Đậu Thị Giang (lao động tự do) khai, dưới thời cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, hồ sơ của Giang gửi trong khoảng 10 ngày được ký. Tuy nhiên, khi cựu Cục trưởng Trần Việt Nga lên “nắm quyền”, mọi hồ sơ đều bị “ngâm” không rõ lý do dù bổ sung 5 – 6 lần.

“Tôi trực tiếp mang 4 triệu lên phòng chị Nga để trên bàn, nói ‘2 hồ sơ của em đã đủ, chị xem xét giúp' và được ký ngay”, bị cáo Giang nói.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga.

'Doanh nghiệp giống như bị hại hơn là bên đưa hối lộ'

Tự bào chữa, bị cáo Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam) nói trong vụ án này duy nhất bà là doanh nghiệp tự làm hồ sơ cho chính công ty mình, không được hưởng lợi gì.

Theo bà Phạm Thị Loan, trước khi làm việc với cơ quan công an, bà chưa bao giờ nghĩ lại là vi phạm pháp luật. Khi làm hồ sơ, bà không gặp “vướng mắc” gì nhiều mà chỉ khó khăn về hoàn thiện tài liệu liên quan công dụng sản phẩm, đối tượng sử dụng sản phẩm. Nhưng không phải cứ chi tiền theo cơ chế của Cục An toàn thực phẩm là hồ sơ được tạo điều kiện.

Bà Loan cho hay, theo Nghị định 15 sau 21 ngày sẽ được nhận kết quả, nhưng hơn 13 tháng, tức khoảng 400 ngày, bà nhận được 11 công văn yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Đến khi có kết quả, doanh nghiệp đã không còn cơ hội nữa để kinh doanh.

"Bị cáo bị tạm giam ở trại T16 còn không áp lực bằng việc lãnh đạo doanh nghiệp, lo chi phí điều hành, lương cho nhân viên. Nói chung là rất khó khăn” bà Loan nói và mong đại diện Viện Kiểm sát xem xét công tâm hơn cho các doanh nghiệp.

Bị cáo Loan thấy ở vụ án này doanh nghiệp nên là bị hại nhiều hơn là người đưa hối lộ. Như doanh nghiệp của bà còn 100 nhân viên, đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bà Phạm Thị Loan bị quy kết từ năm 2018 - 2022, làm các thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm là thực phẩm bảo vệ do công ty sản xuất, gia công, bà đã chuyển tổng số 1,4 tỷ đồng cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm.

Việc chuyển tiền nhằm để được hướng dẫn, tạo điều kiện không phải chỉnh sửa, hồ sơ nhiều lần trong quá trình thẩm xét 171 bộ hồ sơ.