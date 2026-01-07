Ông 'trùm’ sản xuất sữa giả HIUP bị đề nghị đến 28 năm tù

TPO - Với cáo buộc phạm 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị mức án 25 - 28 năm tù.

Bộ 3 lãnh đạo bị đề nghị án cao nhất

Sáng 7/1, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) tổng mức án 25-28 năm tù về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Phó tổng giám đốc Z Holding La Khắc Minh bị đề nghị 21 – 24 năm tù và Nguyễn Văn Minh bị đề nghị 23 – 26 năm tù về 3 tội danh nêu trên.

15 người khác phạm các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bị đề nghị với mức án thấp nhất từ 12-18 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất là 8 năm tù.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Bản luận tội nêu, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng 2 cấp dưới La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo này lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Nhiều bị cáo không biết hành vi của mình là vi phạm

Ba bị cáo chủ chốt trong vụ án đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Tại phần khai báo ghi nhận, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối lỗi.

Đáng chú ý, một số bị cáo không biết hành vi của mình là vi phạm, được Hội đồng xét xử giải thích mới hiểu thêm.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh cho rằng, các sản phẩm sữa không đúng tiêu chuẩn chứ không có chất độc hại.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh.

Minh chứng cho điều này Thịnh nói đã cho cả gia đình, các con và cả bạn bè, cháu ruột của bị cáo đều uống sữa do bị cáo sản xuất.

Tổng giám đốc Z Holding cũng khẳng định, bản thân và thành viên ban lãnh đạo công ty luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt và không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

Thịnh cho biết khi mở công ty này, do chỉ làm lãnh đạo chung chung không có chuyên môn sản xuất nên đã trao gửi trách nhiệm vào những cá nhân có năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Bị cáo rất yên tâm, tin tưởng chất lượng sản phẩm, nhà máy hoạt động chuẩn chỉnh.