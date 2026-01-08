Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạm giữ người đàn ông cầm dao tấn công vợ con gây phẫn nộ

Nguyễn Thắng
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạm giữ hình sự đối với người đàn ông dùng dao tấn công vợ và con gái trong một quán cắt tóc, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm giữ hình sự đối với D. Đ. T. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, trên đường Bàng Bá Lân (phường Bắc Giang), D. Đ. T. bất ngờ xông vào một quán cắt tóc, cầm dao truy đuổi và tấn công vợ cùng con gái. Vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong gia đình.

Đáng chú ý, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, gây bức xúc và phản ánh tiêu cực trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

chem.jpg
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Sau khi vào cuộc xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định, kịp thời ổn định tình hình, trấn an dư luận.


