Chia sẻ bài viết từ các trang phản động, hai người ở Bắc Ninh bị xử phạt

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử phạt hành chính hai trường hợp sử dụng mạng xã hội để chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc, sai sự thật từ các trang, tài khoản phản động, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một số trường hợp sử dụng mạng xã hội có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết từ các trang, tài khoản của các đối tượng phản động, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Qua công tác xác minh, PA05 đã phối hợp Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Bảo Đài tổ chức mời làm việc với trường hợp P.V.T (SN 1978, ở xã Ngọc Thiện) và N.V.N (SN 1978, ở xã Bảo Đài). Hai trường hợp này có hành vi chia sẻ bài viết và bình luận các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xúc phạm lực lượng Công an từ các trang của tổ chức phản động, khủng bố “Việt Tân”, “nhà nước Dega” và các đối tượng phản động như “Lê Trung Khoa”, “Nguyễn Văn Đài” trên không gian mạng.

Tại Cơ quan Công an, P.V.T và N.V.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xin tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an làm việc với người vi phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, Cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T và N.V.N với số tiền 7,5 triệu đồng/người.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; không tiếp tay lan truyền nội dung chưa được xác thực, kiểm chứng, các nội dung từ các trang, tài khoản của đối tượng, tổ chức phản động, khủng bố đã được cơ quan chức năng công bố và các nội dung khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.