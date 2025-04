Hà Nội: Xử phạt trường hợp livestream thông tin sai sự thật tại điểm cấp đổi GPLX

TPO - Công an TP Hà Nội đã xử phạt hành chính người phụ nữ có hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội nội dung sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.K.N (SN 1978, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, nghề nghiệp tự do) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo thông tin, ngày 10/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (số 2 Phùng Hưng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) và có phát ngôn sai sự thật với các ngôn từ không đúng mực, phản cảm.

Sau đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh và làm rõ trường hợp trên là bà Đ.T.K.N.

Tại cơ quan Công an, bà N. thừa nhận việc livestream nhiều thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trong ngày 10/3 tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong quá trình xếp hàng chờ làm thủ tục. Qua làm việc, bà N nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã xác minh, xác định không có hiện tượng cán bộ, chiến sĩ vi phạm, có hành vi tiêu cực tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; các hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lái xe đều được thực hiện theo quy định.

Xử lý 5 đối tượng 'cò mồi' dịch vụ hỗ trợ thủ tục

Trước đó, khi tiếp nhận công tác quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông bố trí 2 địa điểm giải quyết thủ tục hành chính (số 2 phố Phùng Hưng, Văn Quán, Hà Đông và số 253 đường Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm).

Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xử lý 5 đối tượng làm dịch vụ hỗ trợ thủ tục để cấp, đổi giấy phép lái xe.

Các đối tượng này thường đứng ở vỉa hè gần địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe và tiếp cận người dân mời chào làm dịch vụ. Thực chất các đối tượng không có quan hệ với cán bộ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà chỉ hỗ trợ những người có nhu cầu đi khám sức khỏe, chụp ảnh, phô tô giấy tờ, viết hộ thông tin, xếp hàng lấy số hộ.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo cho người dân khi làm thủ tục cấp giấy phép lái xe không tiếp xúc và giao dịch với những người hứa hẹn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí ngoài quy định, để tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện hành vi "cò mồi", người dân có thể báo trực tiếp cho Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hoặc Tổng đài 113 để lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.