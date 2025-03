Bản tin Hình sự: Nam sinh đại học bị phạt vì đưa tin sai sự thật về nữ đại tá công an

TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Bà Trương Mỹ Lan xin miễn hơn 30 tỷ đồng án phí vì 'thuộc đối tượng người cao tuổi'; Khai quật tử thi bé trai 5 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành; Hơn 50 đối tượng dàn quân hỗn chiến trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa...

Trưa 28/3, sau nhiều ngày xét xử, HĐXX phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TPHCM đã cho phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tạm ngưng đến ngày 3/4, để đại diện Viện Kiểm sát chuẩn bị các nội dung luận tội. Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên bà phải chịu án phí sơ thẩm 30 tỷ đồng. Nay bà Lan nói mình đã trên 60 tuổi (người lớn tuổi), theo Nghị quyết 326 thì sẽ được miễn án phí nên xin tòa miễn số tiền này.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên Quốc lộ 1. Do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, hơn 50 đối tượng đến từ TP Nha Trang, huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa đã hẹn nhau ra Quốc lộ 1 để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, hai nhóm sử dụng nhiều loại hung khí như chai thủy tinh, dao, mác, chĩa ba... và điều khiển xe máy thành từng nhóm, bấm còi ầm ĩ, dàn hàng ngang rồi lao vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (SN 1991, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Trường là nghi phạm trong vụ bạo hành dẫn đến cái chết của bé trai 5 tuổi, con riêng của người tình. Trước đó, gia đình cháu K. nghi ngờ cái chết của con có nhiều uẩn khúc và yêu cầu khai quật tử thi để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của cháu K. là “sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách”.

Sáng 28/3, tại khu vực Cầu Bố, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 1 đối tượng cầm dao dài xông tới chém liên tiếp vào người 1 nam thanh niên mặc đồ đen. Lúc này, có 1 thanh niên khác mặc quần đùi lao tới can ngăn, nhưng vẫn không thể làm 'nguội' sự hung hãn của đối tượng gây án. Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến sự việc, song không ai dám vào can ngăn mà chỉ hô hào thanh niên bị chém "chạy đi".

Công an phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển số tiền 400 triệu đồng cho kẻ giả danh công an lừa đảo. Trước đó, bà N.T.H (SN 1949, trú tại phường Phương Lâm) đến chi nhánh ngân hàng giao dịch chuyển số tiền 400 triệu đồng. Sau đó, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường từ bà H. và nghi bà đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, nên đã báo cho Công an phường Phương Lâm.

Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bình thông qua mạng internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận. Sau đó đối tượng Bình được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

P.V.N.T (SN 2003, sinh viên năm 4 trường đại học trên địa bàn TPHCM) khai nhận do đam mê với ngành Công an nên đã tạo lập tài khoản tiktok “Chính trị VN” để đăng tải các clip về thông tin và tiểu sử của nhiều lãnh đạo ngành Công an. Thông tin đăng tải do T. tự thu thập từ các mối quan hệ xã hội, thông tin trên mạng xã hội. Trong số nội dung được T. đăng tải có thông tin sai sự thật về Đại tá Trần Thị Kim Lý - hiện là Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố nhằm mục đích thu hút người đọc, tăng lượt tương tác trên tài khoản mình quản lý. Với vi phạm trên, T. bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.