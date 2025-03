Bản tin Hình sự: Đi tảo mộ, người dân tá hỏa phát hiện thi thể bị treo trong nghĩa trang

TPO - TIN NÓNG ngày 27/3: Nghẹt thở giải cứu bé gái bị kề dao vào cổ ở Bắc Ninh; Khởi tố 4 đối tượng lên mạng xuyên tạc, vu cáo chính quyền; Bán em trai và nhiều người khác cho ổ lừa đảo tại đặc khu Tam giác vàng

UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2025. Theo báo cáo, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi theo dõi, quản lý cho thấy, các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang theo dõi, xử lý 8 vụ việc với 37 đối tượng, cụ thể, đã xét xử xong 2 vụ với 4 đối tượng. Đang tiếp tục xem xét, xử lý 6 vụ với 33 đối tượng (trong đó, 5 vụ với 31 đối tượng bị khởi tố kỳ trước chuyển sang; 1 vụ với 2 đối tượng bị khởi tố phát sinh trong kỳ này).

Khoảng 4h30 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc một đối tượng nam giới (khoảng 40 tuổi) xông vào nhà dân ở phường Phượng Mao, thành phố Bắc Ninh, khống chế cháu T. (SN 2016) bằng hai con dao dạng dao thái thịt và yêu cầu cung cấp xe máy, tiền để bỏ trốn. Sau 4 tiếng đàm phán thương thuyết để dẫn dụ đối tượng ra nơi an toàn hơn cho bé gái, lợi dụng thời khắc đối tượng rời con dao ra khỏi cổ nạn nhân, lực lượng Công an đã khống chế và bắt đối tượng.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988, trú thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định) và Vy Văn Nhập (SN 1983, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội "Mua bán người". Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2023, Chinh đang làm việc ở Trung Quốc thì được ông chủ trao đổi về việc đưa người Việt Nam sang Lào bán để đưa vào làm công ty lừa đảo, hứa trả công 15 triệu đồng/người. Chinh liên lạc với Nhập. Nhập nói với em trai và nhiều người khác sang Lào làm công việc “đánh máy tính, lương 20 triệu đồng/tháng, bao ăn ở” rồi bán họ vào đường dây lừa đảo.

Ngày 27/3, thông tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã 'chốt' ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công cùng 10 thuộc cấp "dính" sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính. 11 bị cáo trong vụ án này bị truy tố 2 tội danh gồm "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự; và tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các bị can đều trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm: Đặng Ngọc Thanh (SN 1993); Thạch Nga (SN 1990); Kim Som Rinh (SN 1979); Thạch Xuân Đồng (SN 1987). Nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook để nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 27/3, trong lúc đi tảo mộ, người dân đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, bên cạnh thi thể là chiếc xe máy. Ngay lập tức, sự việc được người dân trình báo lên chính quyền địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là L.V.T. (24 tuổi), trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm N'Đir. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một sợi dây thừng màu xanh lá cây cột lên mái vòm, phía sau lưng nạn nhân có một chiếc xe máy.