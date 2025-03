Khởi tố 4 đối tượng lên mạng xuyên tạc, vu cáo chính quyền

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can đã lợi dụng mạng xã hội facebook để đăng tải các nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các bị can đều trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm: Đặng Ngọc Thanh (SN 1993); Thạch Nga (SN 1990); Kim Som Rinh (SN 1979); Thạch Xuân Đồng (SN 1987).

Trước đó, ngày 14 - 15/1/2025, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về tội phạm liên quan các tài khoản facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định được 4 đối tượng nêu trên là người thực hiện.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook để nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Dù đã được các ngành, các cấp nhiều lần giáo dục, tuy nhiên, cả 4 đối tượng vẫn không từ bỏ, ngày càng hoạt động quyết liệt hơn.