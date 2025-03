Khởi tố 2 'cò đất' ở Đồng Nai

TPO - Ông Đoàn Minh Trang và Thân Hoàng Vương (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cùng hành nghề môi giới nhà đất) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai “cò đất” về tội danh "Trốn thuế".

Hai bị can gồm: Đoàn Minh Trang (52 tuổi, trú ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) và Thân Hoàng Vương (49 tuổi, trú ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Cả hai bị can bị cáo buộc có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động môi giới chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2019 tại huyện Nhơn Trạch

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.