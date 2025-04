Nhóm người đập phá, đánh vợ chồng chủ quán cắt tóc ở Hội An

TPO - Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người có hành vi đập phá đồ đạc, đánh vợ chồng chủ quán cắt tóc ở Hội An.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an phường Thanh Hà, TP Hội An đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan vụ xô xát trên địa bàn.

Trước đó, tối ngày 29/3, Công an phường Thanh Hà tiếp nhận tin báo từ ông Tôn Thất Tâm về vụ việc xô xát, gây mất an ninh trật tự xảy ra tại địa bàn phường.

Theo lời khai của bị hại, ông N.P.B cùng 2 người khác là N.Đ.H và T.V.T đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho ông Tâm và vợ là Lê Thị Ngọc Tứ. Ngoài ra, nhóm người này còn đập phá một số tài sản trong quán hớt tóc mà vợ chồng Tôn Thất Tâm đang thuê để kinh doanh.

Nhận tin báo, Công an phường Thanh Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, thông báo cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để cử lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ vụ việc.

Đồng thời, công an đã gọi, mời làm việc với các đối tượng N.P.B, N.Đ.H và T.V.T. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh người và làm thiệt hại tài sản tại quán hớt tóc của vợ chồng Tôn Thất Tâm và Lê Thị Ngọc Tứ.

Hiện Công an phường Thanh Hà đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.